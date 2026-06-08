    • 8 de junio de 2026 - 13:41

    Iglesia: un espectacular vuelco pudo terminar en tragedia

    El episodio ocurrió durante la mañana de este lunes en las inmediaciones de un puente del departamento Iglesia. El conductor, único ocupante del vehículo, sufrió lesiones y fue derivado al Hospital Tomás Perón.

    Un espectacular vuelco pudo terminar en tragedia. Fuente: sitio Eco del Viento

    Un espectacular vuelco pudo terminar en tragedia. Fuente: sitio Eco del Viento

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    Durante la mañana de este lunes se produjo un siniestro vial en el departamento Iglesia, cuando un vehículo salió de la ruta y terminó volcado varios metros más abajo del nivel de la calzada. El hecho es materia de investigación.

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    Según la información preliminar, el automóvil era un Volkswagen Bora gris y era conducido por una sola persona. Por causas que aún no fueron determinadas, el rodado perdió el control, se desvió del camino y cayó por un desnivel ubicado cerca de un puente.

    El vehículo quedó con daños materiales de consideración tras descender varios metros y detenerse fuera de la ruta. El conductor sufrió diversas lesiones, recibió asistencia de personal de emergencia y luego fue trasladado al Hospital Tomás Perón.

    Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente la identidad del hombre involucrado. En paralelo, personal policial y peritos trabajan para establecer cómo ocurrió el accidente y si existieron factores externos en la pérdida de control del rodado.

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