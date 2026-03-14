    • 14 de marzo de 2026 - 17:38

    Impactante vuelco en Pocito: tras el accidente, la Policía descubrió un revólver dentro del auto

    El vuelco ocurrió en Calle 8, al oeste de Lemos. El conductor fue hospitalizado y la Policía secuestró un revólver calibre 22 corto.

    Tras el vuelco del auto, la Policía encontró el revólver.

    Tras el vuelco del auto, la Policía encontró el revólver.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un violento vuelco ocurrido en Pocito terminó con un inesperado hallazgo policial: un revólver dentro del vehículo siniestrado, lo que derivó en la apertura de una causa judicial.

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    El hecho se registró en la noche del viernes, cuando un automóvil que circulaba por Calle 8, al oeste de Lemos, perdió el control y terminó volcado dentro de un zanjón ubicado al costado norte de la calzada.

    El conductor, identificado como Páez Aldeco, de 36 años, fue asistido en el lugar tras manifestar dolores producto del impacto y posteriormente trasladado al hospital Guillermo Rawson para una mejor atención médica.

    Ante esta situación, intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Dr. Marcelo Bustos, quien dispuso iniciar una causa por tenencia ilegítima de arma de fuego. El arma fue secuestrada y el conductor quedó vinculado a la investigación, mientras continúan las actuaciones judiciales.

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