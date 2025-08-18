Incautaron en Ruta 40 más de 1 kilo de cocaína y 12 kilos de hojas de coca Los gendarmes detectaron entre las pertenencias de un pasajero paquetes con un total de 1 kilo 573 gramos de cocaína.

Efectivos de Gendarmería Nacional del Escuadrón 66 “San Juan”, a la altura del Paraje San Carlos, sobre la Ruta Nacional N° 40, en Sarmiento, inspeccionaron un colectivo y detectaron una mochila con tres paquetes que contenían una sustancia.

Ante la presencia de testigos se realizaron las pruebas de orientación de campo que arrojaron como resultado 1 kilo 573 gramos de cocaína.

Por orientación del magistrado que interviene en la causa, el pasajero propietario de los elementos quedó detenido por presunta infracción a la Ley 23.737, mientras que la droga fue decomisada.

El segundo procedimiento tuvo lugar ayer, cuando los uniformados controlaron un camión con acoplado procedente de Pichanal, Salta, que se dirigía hacia Mendoza.

Cuando los funcionarios requisaron el sector del cajón de herramientas, hallaron una caja de cartón que contenía paquetes con 12 kilos de hojas de coca en infracción a la Ley 22.415. Se dio intervención a ARCA delegación San Juan.