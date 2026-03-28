    • 28 de marzo de 2026 - 17:09

    Insólito: encontraron a un hombre durmiendo adentro del baúl de un auto durante un control policial

    El insólito episodio ocurrió durante un monitoreo en el marco del operativo de búsqueda de un joven que estaba desaparecido, en la Ruta E55 en Córdoba.

    Insólito: encontraron a un hombre adentro del baúl de un auto durante un control policial

    Insólito: encontraron a un hombre adentro del baúl de un auto durante un control policial

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un grupo de efectivos encontró a un hombre escondido adentro del baúl de un auto durante un control de seguridad. El insólito episodio que quedó grabado en un video, ocurrió en la Ruta Provincial E55, a la altura de Villa Cura Brochero, en la provincia de Córdoba.

    Leé además

    Devolvió cheques por $37 millones pero se indignó por la recompensa y reclamó más plata

    Insólito: encontró 37 millones de pesos, los devolvió y la recompensa que recibió generó debate
    Crimen. Una mujer fue detenida en las últimas horas acusada de asesinar de un balazo a su marido cuando llegó borracho a su casa.

    Crimen atroz: detuvieron a la mujer que mató a su pareja de un tiro por llegar borracho

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Todo ocurrió en el marco del operativo de búsqueda de José Gabriel Allende, el joven que fue encontrado muerto este viernes. Debido a esto, se desplegaron monitoreos en la zona del kilómetro 4.

    El personal de Policía Caminera detuvo a un Toyota Corona que circulaba con cinco ocupantes. Cuando los hombres a bordo del auto bajaron para la inspección, los efectivos decidieron revisar el baúl como ocurre de forma protocolar.

    image

    Entonces, apareció un hombre que estaba oculto en la parte trasera del vehículo. Los uniformados, que grabaron la secuencia, capturaron el momento en el que la persona sale de ese espacio por sus propios medios.

    Los policias, atónitos por la situación, le preguntaron a los pasajeros qué era lo que había pasado. Ante esto, según informó ElDoce, los hombres dieron una insólita justificación: “estaba durmiendo”.

    Luego del episodio se llevaron adelante las medidas correspondientes por infracción a la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Natalio Di Módica está acusado de una serie de delitos.

    El empresario acusado de extorsionar a los vecinos de su consorcio seguirá preso: le negaron la libertad otra vez

    Por Redacción Diario de Cuyo
     El horror y la conmoción se apoderaron de Italia. El caso de Pamela Genini, la modelo y empresaria italiana de 29 años asesinada en octubre pasado en Milán por su exnovio, sumó un capítulo escalofriante: desconocidos profanaron su tumba y se llevaron su cabeza.

    Horror en Italia: profanaron la tumba de una modelo que había sido asesinada por su ex y robaron su cabeza

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Violento temporal en una localidad de Córdoba: 250 milímetros de lluvia, inundaciones y un geriátrico evacuado

    Violento temporal en una localidad de Córdoba: 250 milímetros de lluvia, inundaciones y un geriátrico evacuado

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Las amenazas en Santa Lucía terminaron con restricciones y una compensación económica para la víctima.  

    Escalofriantes amenazas en Santa Lucía: un hombre intimidó a su vecino y deberá pagarle $150 mil

    Por Redacción Diario de Cuyo