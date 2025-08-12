En las inmediaciones de calle Necochea y Buenaventura Luna, en Capital, un sujeto de apellido Brizuela fue aprehendido luego de haberle sustraído su bicicleta a una persona que estaba juntando cartones.
Personal de la Motorizada N°6 estaban realizando recorridas por la zona y advirtieron que un hombre estaba a los gritos pidiendo ayuda. Señaló quién le sacó el rodado y los uniformados salieron en busca del sujeto.
A los pocos metros detuvieron a Mauricio Brizuela, que previamente había arrojado la bicicleta. Quedó a disposición de la UFI Flagrancia.