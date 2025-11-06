Investigan a un metalúrgico acusado de abusar sexualmente de la perra de sus hijos Al parecer uno de los hijos sorprendió a su papá en una situación confusa con el animal.

Un metalúrgico de Pocito quedó en el ojo de la tormenta luego de que uno de sus hijos rompiera el silencio y le contara a su madre lo que vio que le hacía a una perra caniche. Según las fuentes, personal de la UFI Genérica investiga una denuncia por abuso sexual a un animal.

Aparentemente, los menores fueron un fin de semana a quedarse a la casa de su papá y la niña estaba durmiendo con un caniche cuando su padre se lo llevó. El hermano de la pequeña fue hasta un galpón y se topó con una situación confusa.

Revelaron que el hombre soltó a la caniche que estaba quejándose mientras él tenía los pantalones desprendidos. El fiscal Francisco Pizarro pidió todas las medidas necesarias para esclarecer el hecho.