    • 27 de marzo de 2026 - 16:27

    Investigan en San Juan un grave caso de abuso sexual tras el embarazo de una nena de 12 años

    La menor ingresó al Hospital Rawson de San Juan cursando un embarazo y la Justicia sospecha de un adulto de su entorno familiar.

    En el Hospital Rawson de San Juan ingresó la pequeña paciente que cursa un embarazo. Sospechan de que un adulto de su círculo íntimo la violó.&nbsp;

    En el Hospital Rawson de San Juan ingresó la pequeña paciente que cursa un embarazo. Sospechan de que un adulto de su círculo íntimo la violó. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia de San Juan investiga un grave caso de abuso sexual que tiene como víctima a una niña de 12 años, quien ingresó al Hospital Guillermo Rawson cursando un embarazo. Hay hermetismo en la investigación, que por ahora no tiene detenidos.

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    Abuso sexual en San Juan

    Según pudo saber DIARIO DE CUYO, la principal hipótesis apunta a que el padre del bebé sería una persona mayor de edad perteneciente al entorno familiar de la menor. Sin embargo, desde la UFI ANIVI mantienen un fuerte hermetismo y no brindaron detalles sobre la identidad del sospechoso ni sobre el avance de la causa.

    Fuentes judiciales indicaron que la unidad especializada tomó conocimiento del hecho el pasado sábado 21 de marzo. Desde entonces, la prioridad está puesta en la contención de la víctima y en el desarrollo de la investigación para determinar responsabilidades.

    En ese marco, explicaron que por protocolo vigente en estos casos se contempla la posibilidad de aplicar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Esta decisión corresponde a la menor, quien debe estar representada por una asesora de menores. En situaciones donde exista un conflicto de intereses con sus progenitores, es la propia Justicia la que interviene para garantizar sus derechos.

    Por el momento, no trascendieron más detalles del caso, mientras la investigación continúa en curso bajo reserva.

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