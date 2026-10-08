    • 8 de octubre de 2026 - 12:17

    Investigan a un empleado municipal de Calingasta por el presunto cobro de tributos en una cuenta personal

    La UFI Delitos Especiales allanó la Municipalidad de Calingasta y secuestró documentación. La denuncia fue presentada por el intendente Sebastián Carbajal.

    El fiscal Iván Grassi (derecha) allanó, junto con su equipo de investigación, las instalaciones de la Municipalidad de Calingasta.&nbsp;

    El fiscal Iván Grassi (derecha) allanó, junto con su equipo de investigación, las instalaciones de la Municipalidad de Calingasta. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La UFI Delitos Especiales investiga a un empleado de la Municipalidad de Calingasta por una presunta irregularidad en el cobro de un tributo municipal a una contribuyente. La denuncia fue realizada por el intendente Sebastián Alberto Carbajal y derivó en una serie de medidas para determinar qué ocurrió y si existió un delito.

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    Según la presentación, el empleado habría utilizado su condición y funciones dentro del municipio para solicitarle a una contribuyente que realizara una transferencia bancaria correspondiente al pago de un tributo a una cuenta de titularidad personal. El dinero, de acuerdo con la denuncia, no habría sido ingresado a las cuentas oficiales de la comuna ni abonado a través de la caja municipal.

    A partir de la denuncia, el fiscal de caso Iván Grassi, junto a los ayudantes fiscales Pablo Orellano y Victoria Martín, encabezó distintas medidas investigativas durante el 7 y 8 de octubre.

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    Los ayudantes fiscales Victoria Martín y Pablo Orellano con personal policial.

    Entre ellas, se realizó un allanamiento en dependencias de la Municipalidad de Calingasta, procedimiento autorizado por el juez de Garantías interviniente. Durante la medida, los investigadores secuestraron documentación oficial que podría resultar relevante para determinar cómo se efectuaron los cobros y cuál fue el destino del dinero.

    Además, durante las mismas jornadas fueron entrevistadas distintas personas que podrían aportar información sobre el hecho denunciado.

    La investigación busca establecer si efectivamente se produjo una maniobra irregular, cómo se desarrolló y si corresponde atribuir responsabilidad penal al empleado municipal señalado. Por el momento, la causa se encuentra en etapa investigativa y rigen las garantías correspondientes para todas las personas involucradas.

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