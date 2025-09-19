Juicio a 3 policías por la golpiza a un hombre ebrio: uno de ellos fue condenado a 1 año de prisión condicional y los demás, absueltos Es una causa iniciada por apremios ilegales donde la víctima fue un conductor que se estacionó con su auto al costado de la ruta en Angaco porque no se sentía en condiciones de manejar.

El agente Matías Francisco Durán Gómez fue condenado este mediodía a 1 año y dos meses de prisión condicional tras ser encontrado culpable de lesiones leves contra Armando Vázquez, un conductor que estaba ebrio y se paró al costado del camino para no seguir manejando.

En tanto que los otros dos funcionarios policiales imputados, el cabo Maximiliano Néstor Riveros, y la oficial, Emilce Gisel Pantano, fueron absueltos.

El caso

Todo pasó alrededor de las 4 de la mañana del 20 de abril de 2024 en calle Nacional a metros de Velázquez, en Angaco. La víctima, Armando Vázquez Calderón (45), denunció que esa noche había estado en un asado con unos amigos, y que cuando volvía a su casa, decidió parar porque supo que estaba ebrio y temía ser la causa de un siniestro con graves consecuencias, para otras personas y para él mismo.

A eso de las 2 -según relató- paró a un costado de calle Nacional y durmió. Pero a eso de las 4, dos policías lo despertaron para decirle que siguiera su rumbo y que entonces les explicó que no avanzaría por su estado de ebriedad. En ese momento, los uniformados le pidieron acompañarlos hasta la comisaría (les escuchó decirle que ‘dejara de dar asco’), produciéndose un forcejeo que terminó con él y uno de los uniformados en el piso, situación que fue aprovechada por otro de los uniformados para darle patadas en el piso.

Para Fiscalía, Durán Gómez fue quien pateó a Vázquez en el piso y el cabo Rivero dentro del móvil policial. Por eso les imputaron el delito de apremios ilegales.

A la oficial Pantano le atribuyen falso testimonio, encubrimiento y falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público. Según Fiscalía, mintió para intentar favorecer la situación de sus compañeros de guardia esa noche.