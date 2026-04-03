La AFA habría pagado $415 millones a una empresa vinculada a Pablo Toviggino

Varias órdenes de pago de la AFA a Real Central SRL recepcionada por Luciano Pantano y autorizada por el Tesorero de la entidad, Pablo Toviggino , por un total de $ 415 millones en concepto de “servicios de logística y traslados ” confirma los vínculos financieros sospechosos entre la empresa que es la “dueña” de la mansión de Pilar y la institución madre del fútbol argentino. Como se sospecha que Toviggino sería el verdadero dueño del inmueble se trataría de una operación en que el presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol se pagaría a sí mismo.

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Por ejemplo, la orden N° 267372, de fecha 02/06/2025, por la suma de $70.400.000 presenta al pie la firma de recepción de Luciano Nicolás Pantano identificado con el DNI y todo . Incluso se registró una deducción manuscrita por retenciones de ganancias de $1.162.292. Y lo más llamativo es que la operación fue autorizada mediante el listado de movimientos bancarios del memorándum interno 775/25 de la AFA rubricado por Pablo Toviggino.

En total, los pagos de la AFA a Real Central SRL de mediados del año pasado fueron por unos 400 mil dólares a valores de la época, según la documentación secuestrada por el juez y la fiscal de Lomas de Zamora, Luis Armella y Cecilia Incardona, en un allanamiento a la AFA realizado a fines del año pasado en la histórica sede de la calle Viamonte 1366. Uno de los recibos se refiere al “VAR”. Sucede que Real Central habría logrado el contrato del servicio de videoarbitraje a la AFA.

Y otro hallazgo increíble en esa causa de Lomas de Zamora es que Argentino Juniors le pagó 600 millones de pesos y los recibió el mismo Pantano.

Estos datos jugosos están en el fallo a través del cual el juez Armella se inhibió y le mandó la parte de la corrupción en la AFA al juez de Zárate Campana Adrián Gonzalez Charvay y a los que accedió Clarín en exclusiva.

Real Central SRL es la “dueña” de la mansión de Pilar tasada en 17 millones de dólares y de 54 autos de colección y antiguos. Y los supuestos los “dueños” son Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte.

Antes de esa operación, Beacon le compró Real Central Drinks a Pantano y luego la convirtió en Real Central SRL, en otra maniobra de mamushkas en que una firma aparece dentro de otra para ir tapando al verdadero propietario.

El esquema de vinculaciones se completa con la identificación de Real Central S.R.L. como una sociedad constituida en 2021 por Diego Adrián Lucero y Luciano Nicolás Pantano, cuya composición accionaria varió en 2022 y 2024, quedando Ana María Conte como socia mayoritaria a pesar de estar jubilada.

Además, de la orden de pago citada se encontró otra de la AFA, la número 267476, del 05/06/2025, por $27.300.020, donde consta una anotación de retención de $451.240 y la posterior transferencia del saldo de $26.848.780 a una cuenta corriente del Banco Credicoop a nombre de Central Park Drinks S.R.L., bajo la autorización del memorándum de la AFA 776/25.

Otra de las operaciones registradas corresponde a la Orden de Pago N° 238720, del 26/08/2024, por $87.120.000, cuya factura fue emitida directamente por la firma bajo su denominación anterior, Central Park Drinks S.R.L., y tras una deducción manuscrita de $1.438.656,60, se transfirieron $85.681.343,40 a la cuenta bancaria del Credicoop.

La fiscal duda de esos pagos sobre todo porque aparecen otras firmas vinculadas a Pantano haciendo negocios como One to One Publicidad y Lupan que es el acrónimo de Luciano Pantano.

La investigación también detectó nexos con la firma Lupan Group S.R.L., que comparte domicilio fiscal previo con Real Central y tiene como fundador a Héctor Federico Gauna, empleado de esta segunda empresa.

Además, Pantano es presidente de Mendoza Wines SA; junto a él, figura como director suplente Lucas Juan Labbad, quien conforme surge de búsqueda en fuentes abiertas, sería ex gerente general del Club Atlético Boca Juniors.

Por otra parte, en un allanamiento paralelo en la sede de Argentinos Juniors, la fiscal Incardona encontró un recibo firmado por Luciano Pantano el 25/08/2025, que da cuenta de la recepción de $600.000.000.

En la sede de Argentinos Juniors en Gutenberg N° 350, CABA, aparece un recibo suscripto por Pantano, de fecha 25/08/2025, el cual da cuenta que la AFA recibió de ese club la suma de $600.000.000, mediante seis cheques de $100.000.000 cada uno.

Ante estos hallazgos, la fiscal solicitó el levantamiento del secreto bancario, fiscal, bursátil y financiero de todas las personas físicas y jurídicas involucradas, requiriendo información detallada a la ARCA (ex AFIP), a la Unidad de Información Financiera (UIF), a los Registros de la Propiedad Inmueble y Automotor, y la Inspección General de Justicia.

También se han librado oficios al Banco Central para conocer las entidades financieras con las que operaron desde 2023, a Western Union por posibles transferencias de dinero, y a Binance Services para verificar la existencia de activos digitales. Pero la mayoría de esas entidades, hasta el envió de la causa al juzgado de Zárate-Campana, no habían contestado.

Incardona también pidió a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJuDeCO) la realización de un informe patrimonial integral para graficar los nexos entre la AFA, los clubes deportivos y las sociedades mencionadas, con el fin de determinar si la evolución económica de los investigados se encuentra debidamente justificada.

Pantano, además de directivos en estas empresas, fue presidente de la Asociación Argentina de Fútbol de Salón y Playa (FUTSAL).

"El pistolero de Maxy"

En los chats entre Beacon y Toviggino que analiza la Justicia también aparece Pantano, como “el pistolero de Maxy” en un intercambio de chats del 18 de abril de 2021 que dice así:

- Juan Pablo: Yo tambien ... igual Bruno fue a una cueva hoy. Pero el no cree q lo entregaran ahí porqie el salio con el bolso de tenis y se afanaron mi mochila. O estaban mal dateados o estamos jugados. Ayer fui con 300 !!

- Tovi II: La concha de su madre!!!

- Juan Pablo: No tenia nada importante en la mochila por suerte!!

- Juan Pablo: Cara.

- Tovi II: Si Hmmo.

- Juan Pablo: Lo de talleres lo tengo yo hmno... se lo habían dejado a Daniel y este se lo había dado a Lucho. No lo había abierto, pero lo tengo yo.

- Tovi II: Que Lucho?

- Juan Pablo: Pantano, el pistolero de maxy.

- Juan Pablo: Recien le dije a Daniel q si recibe algo para vos q te escriba o me escriba a mi, porqie se lo dio directamente a el.

- Juan Pablo: Justo me llamo moyano para decirme q el cadete había dejado el sobre a Daniel en la puerta, por eso me vine a buscarlo.

- Tovi II: Ah jajaja... Listo, tenelo vos

En definitiva, se trata de otros indicios de cómo se mezclan las operaciones financieras de la AFA con empresas privadas que giran alrededor de Toviggino.

En esa causa, cuando estaba en Lomas de Zamora, se levantó el secreto bancario, financiero, fiscal y bursátil de Pantano; Ana María Conte; Diego Adrián Lucero; Héctor Federico Gauna; Augusto Nicolás García Silva; Sofía Granieri Demarco; Micaela Ayelén Costa. Y, también, de las Personas jurídicas: Real Central S.R.L.; Lupan Group S.R.L., y Mendoza Wines S.A. Y estos datos ahora deberá ponderarlos el juez Gonzalez Charvay.

Los intereses usurarios que paga San Lorenzo

Pero en la causa por la financiera Sur Finanzas en la cual su dueño, Maximiliano Vallejo, fue citado a declaración indagatoria para el 5 de mayo, aparecen otras operaciones financieras soepechosos entre clubes de fútbol.

El dato más contundente que justifica el rol de la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia en la canalización de fondos hacia la financiera es que se acreditó que el Club Atlético San Lorenzo de Almagro cedió y transfirió sus derechos de cobro futuros de televisación a Sur Finanzas Group en garantía de préstamos obtenidos con tasas usurarias. Estos derechos los maneja la AFA.

Otro movimiento raro es, según la fiscal Incardona, la sponsorización de la Escuela de Recreación y Deportes Estrella del Sur o “Club Estrella del Sur”. Este club, perteneciente a la Primera C, tiene una contraprestación extraordinariamente alta de $5.000.000 mensuales ($60.000.000 anuales) por parte de la financiera de Vallejo. El contrato, firmado por su Presidente Pablo Gastón Albarracín y por Vallejo.

A su vez, el club Armenio, al igual que el club Morón, recibió $3.000.000 mensuales ($36.000.000 anuales). El contrato celebrado entre el presidente de la entidad, Luciano Miguel Nakis (conocido como el “secanucas” de Tapia) , y Vallejo se corrigió de manera manuscrita el monto del contrato. Donde decía $600.000 se corrigió y testó con las palabras “NO VALE” y hacia el final del documento se señaló: “Vale: $3.000.000 mensuales”.

También se destacan dos contratos de mutuo celebrados entre el holding de Vallejo y el Club Atlético Banfield. El primero, celebrado el 9 de octubre de 2023, entre Vallejos y Eduardo Juan Spinosa (Presidente), Federico José Spinosa (Secretario), e Ignacio Javier Uzquiza (Tesorero), en representación del "Club Atlético Banfield Sociedad Civil" por US$500.000.

Banfield declaró haber recibido la suma total "en dinero efectivo y en la citada moneda" antes de la firma del acto, sirviendo el contrato de recibo eficaz. Esto vincula el mutuo directamente con el flujo de efectivo. El club se obligó a pagar un Interés Compensatorio del 4% mensual aplicado directo sobre el capital prestado. La restitución se pactó en dos cuotas de USS 280.000 cada una. Y los intereses compensatorios, en un plazo de 6 meses, fue de US$ 90.000 que, para la fiscal Incardona, son usurarios.