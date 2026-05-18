    • 18 de mayo de 2026 - 10:24

    La banda acusada del violento robo y abuso a una menor, cara a cara frente al juez

    Bajo un estricto protocolo, el magistrado Pablo León presidió la audiencia contra los presuntos autores de la violenta entradera.

    Entradera violenta en Concepción.

    Entradera violenta en Concepción.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El brutal asalto ocurrido en Concepción, donde una banda delictiva perpetró una violenta entradera que incluyó el presunto abuso sexual de una menor de edad, ya se dirime en los estrados judiciales. En las últimas horas, los acusados de integrar la peligrosa organización criminal comparecieron ante las autoridades judiciales para determinar su futuro procesal.

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    La audiencia preliminar estuvo encabezada por el Juez de Garantías, Dr. Pablo León, quien dictó las primeras directrices y medidas de coerción en una causa que se maneja bajo estricto secreto de sumario y absoluta reserva para proteger la integridad y los derechos de la víctima.

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    Detenidos por la entradera violenta en Concepci&oacute;n, frente al juez.

    Detenidos por la entradera violenta en Concepción, frente al juez.

    La investigación penal preparatoria se encuentra bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos contra la Propiedad, con el soporte estratégico de áreas especializadas debido a la gravedad de los delitos conexos. Al frente de la acusación y el diseño de la estrategia judicial se encuentran los fiscales coordinadores, Dra. Claudia Salica y Dr. Cristian Catalano, quienes supervisan minuciosamente cada uno de los elementos probatorios recabados.

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    Detenidos por la entradera violenta en Concepci&oacute;n, frente al juez.

    Detenidos por la entradera violenta en Concepción, frente al juez.

    El hecho

    Un brutal episodio de inseguridad y violencia conmociona a Concepción luego de que, durante la madrugada de este sábado, tres delincuentes irrumpieran en una vivienda, sorprendieran a una familia mientras dormía y protagonizaran un ataque que terminó con una menor de 13 años abusada sexualmente.

    De acuerdo con fuentes policiales, las víctimas son una mujer y sus dos hijos, un niño de 8 años y la adolescente, quien además sufrió la agresión sexual por parte de uno de los asaltantes. Según trascendió, el acusado habría obligado a la menor a practicarle sexo oral, por lo que enfrenta una acusación de extrema gravedad una vez que sea identificado y detenido.

    Tras conocerse la denuncia, las autoridades activaron de inmediato un operativo investigativo para intentar localizar a los responsables del hecho, que generó una profunda conmoción por el nivel de violencia ejercido dentro de la vivienda.

    Aunque la causa se maneja con un fuerte hermetismo debido a la sensibilidad del caso, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que los delincuentes maniataron a los integrantes de la familia antes de apoderarse de un importante botín.

    Entre los elementos robados se encuentran notebooks, teléfonos celulares de alta gama y otros objetos de gran valor económico. Luego del asalto, los tres ladrones escaparon sin ser advertidos por vecinos o testigos. Finalmente fueron detenidos.

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