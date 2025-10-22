La coartada del acusado de matar al “Colo” Díaz para comprobar su inocencia: “Estaba con su familia” Este martes, Jonatan Lucero se presentó en la Justicia acompañado por su aboga, quien pidió que le hagan un dermotest.

La mañana de este martes dejó una escena insólita en los Tribunales de San Juan. En medio del hermetismo que rodea al caso por el crimen de Matías Emiliano “El Colo” Díaz Amestica, el principal sospechoso, Jonathan Lucero, se presentó ante la Justicia junto a su abogada Filomena Noriega.

El joven de 29 años, apuntado como el autor de los disparos que terminaron con la vida de Díaz el viernes pasado en Villa San Patricio, quedó a disposición y Noriega asegura que tiene coartada para demostrar su inocencia. En diálogo con Radio Sarmiento, la letrada dijo que ese día cuando asesinaron a Díaz “mi defendido estaba con su familia, con su hija y su bebé de meses”.

También relató que viernes en la madrugada, la casa de Lucero sufrió un ataque por parte de la familia de la víctima: “Fueron dos camiones de bomberos para poder salvar la casa. Por suerte no pasó a mayores”.

Consultada sobre cuál sería el motivo de que “testigos” lo marcaran como el autor del hecho, Noriega sostuvo que ambos tenían rencillas entre ellos, “tenían peleas verbales y además, el fallecido le había robado varias veces la moto y le pedía rescate a mi defendido”, amplió.

Además, aclaró que Lucero no cuenta con antecedentes ni posee armas. “Yo pedí que le hagan el dermotest para comprobar que no tiene pólvora en las manos”, cerró.