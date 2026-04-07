    • 7 de abril de 2026 - 16:53

    La Justicia autorizó a Claudio Chiqui Tapia para que viaje fuera del país

    El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, recibió el permiso de la Justicia para salir de la Argentina, pese a la investigación en su contra.

    Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

    Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

    Foto:

    Por Agencia Noticias Argentinas

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    Ariel Vallejo, de Sur Finanzas, en la oficina de Chiqui Tapia, de la AFA.

    Citaron a indagatoria al dueño de Sur Finanzas, vinculado a Chiqui Tapia, por lavado de dinero y asociación ilícita
    Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA respectivamente.

    Procesaron y embargaron a Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino por 350 millones de pesos

    Hace tan solo seis días, la Justicia había confirmado la decisión del juez Diego Amarante que prohibía la salida del país del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y de su tesorero, Pablo Toviggino, a raíz de la causa en la que fueron procesados recientemente por retención indebida de aportes e impuestos.

    Tapia, fue procesado sin prisión preventiva por retención indebida de aportes por la Justicia que, asimismo, lo obligó a quedarse en su domicilio durante 72 horas, salvo excepciones que deberán ser comunicadas al Tribunal, por lo que deberá pedir un permiso especial para presenciar el amistoso del martes entre la Selección argentina y su par de Zambia.

    En este contexto, y sin su presencia asegurada en la próxima Copa del Mundo debido a su prohibición para salir del país, la Justicia le notificó a Tapia y demás imputados “la obligación de no ausentarse de sus respectivos domicilios por un término mayor a las 72 horas sin poner en conocimiento previo dicha circunstancia al Tribunal”.

    Por ello, el presidente de la AFA debió presentar una solicitud en la Justicia para que le den un permiso con el cual pueda hacerse presente en el amistoso que la Selección argentina enfrentará a su par de Zambia, el martes en el estadio La Bombonera.

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