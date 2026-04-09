"La pagué con chivos y algo de plata": un trabajador rural se enteró que su moto era robada en un control policial

Ocurrió en un control en Alto Vistoso, 25 de Mayo. El conductor, de 63 años, aseguró que la compró de buena fe hace 3 años y pagó “mitad plata, mitad chivos”.

Ocurrió en un control en Alto Vistoso, 25 de Mayo. El conductor, de 63 años, aseguró que la compró de buena fe hace 3 años y pagó “mitad plata, mitad chivos”.

Lo que parecía una compra más, terminó siendo una historia difícil de creer. En medio de un operativo policial en la zona de Alto Vistoso, en 25 de Mayo, efectivos policiales secuestraron una motocicleta que tenía pedido de captura desde hace casi una década. Pero lo más llamativo no fue solo el origen del rodado, sino la forma en que, según su dueño, lo había pagado: con plata… y chivos.

Todo salió a la luz cuando los uniformados detuvieron la marcha de una Honda XR 125 cc roja para un control. Al chequear los datos en el sistema, apareció la sorpresa: la moto tenía un pedido de secuestro vigente por hurto agravado, emitido el 27 de septiembre de 2016 por la Policía de Mendoza.

El conductor, un hombre de 63 años, no ocultó su asombro y rápidamente intentó explicar cómo había llegado a tener ese vehículo. Su relato llamó la atención de los efectivos. Según contó, hace unos tres años se le presentaron en su casa unos hombres que andaban en camioneta y le ofrecieron venderle la moto a un precio “muy conveniente”. Sin demasiadas vueltas, cerraron el trato en el momento. Pero lo curioso vino después: parte del pago no fue en efectivo. “Arreglamos con plata y unos chivos”, habría explicado el hombre, dando cuenta de una modalidad de intercambio poco común, más cercana a lo rural que a una operación tradicional de compra-venta.

Siempre de acuerdo a su versión, nunca sospechó que el rodado pudiera ser robado. Dijo que la oferta le pareció buena, pero no fuera de lo normal como para desconfiar.

Más allá de la explicación, la moto fue secuestrada en el acto y quedó a disposición de la Justicia. Ahora, la investigación buscará determinar cómo llegó ese vehículo hasta la zona y quiénes fueron los verdaderos responsables de ponerlo nuevamente en circulación.