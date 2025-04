“Le robaron todo”: la fuerte denuncia de Verónica Ojeda sobre la baulera que tenía Diego Maradona La expareja del Diez y mamá de uno de sus hijos apuntó directamente contra las personas que acompañaron al astro en sus últimos días.

Verónica Ojeda declaró este martes en el juicio por la muerte de Diego Maradona y apuntó directamente contra el entorno que tuvo el astro del fútbol en sus últimos días. Incluso, entre otras acusaciones, denunció un robo en una baulera con pertenencias del exfutbolista.

“Había una baulera donde venían cosas de Diego de cada lugar donde él vivía. La baulera estaba acá, pero yo no le creía, pensaba que estaba en Dubai. Pero estaba acá y le habían robado todo”, sostuvo Ojeda en las declaraciones que hizo ante el Tribunal de San isidro.

Y continuó: ” Después de la muerte de Diego fuimos a ver esa baulera y no había nada. Le robaron todo. Había hasta cajas vacías”.

Veronica Ojeda dio detalles de los últimos días de Diego Maradona

Con esas palabras, Ojeda se refirió directamente al grupo que integraban el abogado Matías Morla, su hermana Vanesa y el esposo de esta, Maximiliano Pomargo, entre otros.

Los escalofriantes detalles sobre los últimos días de Diego Maradona

“La última vez que fui a la casa, la cocina estaba sucia, cuando entrabas no estaba en condiciones, donde estaba Diego había mucho olor a pis, a caca, y por eso ese mismo día le dije a Diego que se afeitara y bañara. Diego tenía ese olor, por eso le dije que se bañe, que se cambie, no estaba en condiciones”, comentó con crudeza Ojeda.

Ojeda contó que el 23 de noviembre fue a ver a Diego Maradona por última vez (dos días antes de la muerte) y que lo vio “todo hinchado”: “Llegué y estaba solo con Coria -el custodio- y una enfermera que estaba en el living leyendo una revista. Ahí entré a verlo y lo vi desfigurado. Todas las manos hinchadas, la panza hinchada. Le decía ‘Diego qué te pasó’. Le decía a Coria que se fuera y me decía ‘No puedo, tengo órdenes de quedarme’. Y lo que más me llamó la atención es que Coria lo tenía agarrado de la mano todo el tiempo. A mí no me parecía algo normal”.

Y agregó: “Ese 23 me fui muy mal y fue el último día que lo vi con vida”.

Con respecto a los encargados de cuidar a Maradona Ojeda mencionó a varias personas y dejó varios interrogantes que demostraron el abandono: “De la limpieza se encargaba Monona, ella estuvo también en La Plata, y tiene alguna relación con Vanesa y Maxi Pomargo. Se encargaba supuestamente de limpiar y cocinar, pero con la muerte de Diego vimos que había ropa sucia y sabanas sucias con pis y caca, todas abolladas afuera, había como una parrilla y ahí estaba toda la ropa sucia”.

“A (Agustina) Cosachov y a (Charly) Díaz le dije que tenían que ir más los dos. Diego estaba solo. El último día que lo vi estaba solo con un custodio. No estaban ni Diaz, ni Cosachov ni (Leopoldo) Luque”, sostuvo.