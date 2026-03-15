    • 15 de marzo de 2026 - 23:15

    Tragedia en Caucete: un choque frontal en Ruta 141 dejó un fallecido

    El siniestro lo protagonizaron dos camionetas.

    Tragedia en Ruta 141 se cobró una vida.

    Tragedia en Ruta 141 se cobró una vida.

    Foto:

    La noche de este domingo se tiñó de luto en el departamento de Caucete tras un violento siniestro vial que terminó con la vida de una persona. El episodio ocurrió minutos antes de las 20:00 sobre la Ruta Nacional 141, específicamente en las inmediaciones de Laguna Seca, un sector ubicado a unos 20 kilómetros al este del control policial de Bermejo.

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    La alerta sobre el accidente llegó de manera presencial al puesto policial a través de un joven de 26 años que conducía una Ford Ranger. Núñez informó a los efectivos que, aproximadamente un kilómetro después de la Cuesta de Marayes, se había producido una colisión, aunque en ese primer momento no pudo precisar la magnitud del impacto ni el estado de los involucrados.

    Ante la urgencia del aviso, se activó un operativo que movilizó de inmediato a una ambulancia de San Expedito y al personal de la Unidad Operativa local. Al arribar al lugar de los hechos, los uniformados se encontraron con un escenario de extrema gravedad: dos camionetas habían impactado de frente en plena ruta. Poco después, el personal médico del servicio 107 que llegó para asistir a los heridos confirmó que uno de los ocupantes de los vehículos ya no presentaba signos vitales.

    Debido a que las tareas de rigor se extendieron durante la noche, las autoridades evitaron trascender la identidad de la víctima fatal o el número total de personas que viajaban en ambos rodados. En el sitio trabajó personal de la Comisaría 9° de Caucete, bajo la supervisión de la UFI Delitos Especiales, organismo que ahora encabeza la investigación para determinar las causas mecánicas o humanas que desencadenaron este fatal desenlace en las rutas sanjuaninas.

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