Tragedia en Caucete: un choque frontal en Ruta 141 dejó un fallecido

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La noche de este domingo se tiñó de luto en el departamento de Caucete tras un violento siniestro vial que terminó con la vida de una persona. El episodio ocurrió minutos antes de las 20:00 sobre la Ruta Nacional 141, específicamente en las inmediaciones de Laguna Seca, un sector ubicado a unos 20 kilómetros al este del control policial de Bermejo.

La alerta sobre el accidente llegó de manera presencial al puesto policial a través de un joven de 26 años que conducía una Ford Ranger. Núñez informó a los efectivos que, aproximadamente un kilómetro después de la Cuesta de Marayes, se había producido una colisión, aunque en ese primer momento no pudo precisar la magnitud del impacto ni el estado de los involucrados.

Ante la urgencia del aviso, se activó un operativo que movilizó de inmediato a una ambulancia de San Expedito y al personal de la Unidad Operativa local. Al arribar al lugar de los hechos, los uniformados se encontraron con un escenario de extrema gravedad: dos camionetas habían impactado de frente en plena ruta. Poco después, el personal médico del servicio 107 que llegó para asistir a los heridos confirmó que uno de los ocupantes de los vehículos ya no presentaba signos vitales.