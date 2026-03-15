    • 15 de marzo de 2026 - 21:33

    Policías salvaron a una bebé que se ahogaba en el barrio Foecyt

    Una bebé de 1 año y 5 meses fue asistida en el barrio Foecyt tras presentar dificultades para respirar. Los efectivos le realizaron maniobras de Heimlich.

    La bebé fue trasladada al Hospital Marcial Quiroga luego de ser asistida por policías. &nbsp;

    La bebé fue trasladada al Hospital Marcial Quiroga luego de ser asistida por policías.

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un dramático momento se vivió en el barrio Foecyt, cuando efectivos policiales lograron salvar a una bebé que se estaba ahogando. La menor, de 1 año y 5 meses, presentaba dificultades para respirar y fue asistida por los uniformados mediante maniobras de Heimlich, lo que permitió estabilizarla antes de trasladarla al hospital.

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    El hecho ocurrió cuando personal policial fue comisionado por el operador del sistema de emergencias Trueno Halcón hacia el barrio ubicado en Pocito.

    Rescate de una bebé en barrio Foecyt

    Al llegar al lugar, los efectivos fueron recibidos por Laura Tejada, madre de la niña, quien explicó que su hija Maiken tenía graves dificultades para respirar.

    Ante la urgencia de la situación, los policías tomaron a la menor y comenzaron a realizarle maniobras de Heimlich, logrando que la pequeña volviera a respirar con normalidad y comenzara a llorar, señal de que había recuperado el aire.

    Luego de estabilizarla, los efectivos decidieron trasladarla junto a su madre al Hospital Marcial Quiroga para que recibiera atención médica especializada.

    Atención médica en el Hospital Marcial Quiroga

    La niña fue recibida por la doctora Silvina Nevada, quien dispuso que la menor quedara en observación médica para controlar su evolución y descartar posibles complicaciones tras el episodio de ahogamiento.

    Tras completar el procedimiento y asegurarse de que la menor estaba siendo atendida, los efectivos policiales se retiraron del hospital sin registrar novedades adicionales.

    El operativo fue realizado por numerarios de la Subcomisaría Ansilta, quienes actuaron rápidamente ante la emergencia. Los funcionarios que intervinieron en el rescate fueron: agente Luciana Escudero, cabo Facundo Lucero y agente Esteban Cabeza

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