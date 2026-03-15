    • 15 de marzo de 2026 - 22:23

    Violento enfrentamiento tras el show de Q'Lokura en el Bicentenario

    Una pelea entre asistentes al recital de Q’Lokura en el Estadio del Bicentenario quedó registrada en video y se viralizó en redes sociales.

    La pelea tras el show de Q’Lokura ocurrió en el estacionamiento del Estadio del Bicentenario.

    La pelea tras el show de Q’Lokura ocurrió en el estacionamiento del Estadio del Bicentenario.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La salida del recital de Q’Lokura terminó con un episodio de violencia durante la madrugada del domingo. Una pelea entre varias personas en el estacionamiento del Estadio del Bicentenario, en Pocito, quedó registrada en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

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    El incidente se produjo poco después de finalizado el show, cuando cientos de asistentes abandonaban el predio. En ese momento, un grupo de personas comenzó a enfrentarse con empujones, corridas y golpes, mientras otros intentaban alejarse del lugar para evitar quedar involucrados en el altercado.

    Pelea tras el recital de Q’Lokura

    Los videos difundidos en redes sociales muestran momentos de tensión en el estacionamiento del Estadio del Bicentenario, donde varias personas se enfrentaron ante la mirada de otros asistentes que filmaban la escena con sus teléfonos.

    Las imágenes evidencian corridas, discusiones y golpes entre algunos jóvenes, mientras otros espectadores intentaban separarlos o retirarse rápidamente del lugar.

    Hasta el momento no se conocen las causas que originaron la pelea, ni cómo comenzó la discusión que terminó derivando en el enfrentamiento.

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    Un incidente que empañó la salida del show

    El recital de Q’Lokura, uno de los grupos de cuarteto más populares del momento, había convocado a una gran cantidad de público en el Estadio del Bicentenario de Pocito, generando un clima de fiesta durante gran parte de la noche.

    Sin embargo, el episodio de violencia ocurrido al finalizar el espectáculo alteró la tranquilidad de la salida del evento y quedó registrado en los videos que rápidamente se viralizaron.

    Según los primeros reportes, el incidente no dejó personas heridas ni detenidas, aunque generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

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