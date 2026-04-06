    • 6 de abril de 2026 - 09:47

    "Lo matamos", la confesión que derivó en detenciones en la causa del fotógrafo de 25 de Mayo

    Así lo indicó el fiscal que estaba a cargo de la búsqueda de Oscar Alberto Quiroga, quien fue hallado sin vida este domingo.

    Hallazgo sin vida del fotógrafo de 25 de Mayo.

    Hallazgo sin vida del fotógrafo de 25 de Mayo.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Alberto Quiroga fue encontrado con todas sus cosas personales. 

    Caso Alberto Quiroga: la principal hipótesis de la muerte del fotógrafo apunta a un accidente
    El lugar donde fue encontrado el cuerpo de Alberto Quiroga.

    Afirman que el cuerpo de Alberto Quiroga "llevaría entre cinco y seis días muerto"

    Durante una entrevista en Radio Sarmiento, el funcionario judicial confirmó que la detención de tres personas se produjo en el marco de la investigación por la desaparición del hombre, y que un testimonio fue determinante.

    fotografo 25 de mayo (1)

    “Uno de los testigos hace mención de que ellos lo habían matado”, señaló Riveros, en referencia a los dichos que motivaron el pedido de detención ante la Justicia.

    El fiscal explicó que la causa se inició como una búsqueda de paradero y que, a partir de testimonios y tareas investigativas, se logró identificar a personas que habían estado con la víctima en sus últimas horas. Esos elementos, sumados a la declaración mencionada, llevaron a avanzar con las detenciones.

    fotografo 25 de mayo (3)

    El cuerpo del fotógrafo fue hallado tras un llamado al 911, en una zona descampada y junto a su motocicleta este domingo 5 de abril, en horas de la tarde. Según detalló Riveros, presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que indica que llevaba varios días en el lugar.

    Si bien en un primer análisis no se detectaron heridas cortantes visibles, será la autopsia la que determine tanto la causa de muerte como la data del fallecimiento. En cuanto a las pertenencias, el fiscal indicó que en principio no habría faltantes significativos, lo que permitiría descartar, al menos preliminarmente, la hipótesis de un robo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El cuerpo sin vida de Alberto Quiroga fue hallado en 25 de Mayo.

    Caso Alberto Quiroga: confirman que el cuerpo hallado en 25 de Mayo es del fotógrafo desaparecido

    El lugar donde se hallaron los elementos que pertenecían a Alberto Quiroga junto a un cuerpo sin vida.

    Confirmaron el hallazgo de la cámara, el celular y la moto del fotógrafo Alberto Quiroga

    Alberto Quiroga fue visto por última vez el 28 de marzo.

    Caso Alberto Quiroga: ya son tres los detenidos, mientras se espera el peritaje de un cuerpo hallado en 25 de Mayo

    hallaron un cuerpo sin vida junto a una moto: creen que es el fotografo desaparecido

    Hallaron un cuerpo sin vida junto a una moto: creen que es el fotógrafo desaparecido