    • 9 de octubre de 2026 - 21:24

    Lo sorprendieron con barras de hierro en una carretela tras un presunto robo en Capital

    Un hombre de 44 años fue aprehendido en Capital, luego de que una testigo lo señalara por presuntamente sustraer hierros de una obra en construcción.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 44 años fue aprehendido este viernes alrededor de las 10 horas en Capital, sospechado de intentar robar barras de hierro de una obra en construcción. El procedimiento comenzó tras una alerta al CISEM y terminó cuando efectivos de la División Policía Ciclista localizaron al sospechoso mientras circulaba en una carretela tirada por un caballo, en cuyo interior encontraron los elementos denunciados.

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    El hecho se registró en la zona de calles Albarracín y San Isidro. Según la información policial, una mujer que realizaba tareas de limpieza en una vivienda lindera a la obra advirtió la presencia de un sujeto que habría ingresado al predio tras escalar una medianera.

    De acuerdo con el testimonio, el hombre habría retirado varias barras de hierro y las habría cargado en una carretela celeste antes de alejarse por calle San Isidro en dirección al norte.

    Lo encontraron durante un recorrido policial

    Tras recibir la alerta, los efectivos realizaron recorridas por las inmediaciones y localizaron a un hombre cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las descriptas por la testigo. El sospechoso circulaba en una carretela de características similares a las informadas.

    Durante la identificación, los uniformados observaron varias barras de hierro en el interior del vehículo de tracción a sangre, que serían las denunciadas como sustraídas de la obra en construcción.

    Ante esa situación, los policías procedieron a la aprehensión del hombre y dieron intervención a la UFI Flagrancia. El ayudante fiscal Francisco Montaño dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia, además de la intervención de Criminalística para realizar el relevamiento fotográfico y de personal de la comisaría jurisdiccional para recibir la denuncia.

    La causa fue caratulada provisoriamente como hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa. La responsabilidad del sospechoso deberá determinarse en el marco de la investigación judicial.

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