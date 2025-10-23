Los argumentos de la Justicia para desligar a un sanjuanino que su amiga lo denunció por abuso sexual El Tribunal de Impugnación confirmó la absolución de Joaquín Delgado Charcos.

La historia judicial de Joaquín Danilo Delgado Charcos llegó a su fin con una decisión que ratifica lo resuelto en primera instancia. El Tribunal de Impugnación confirmó la absolución del joven sanjuanino que había sido denunciado por una amiga, quien lo acusó de haberla violado y luego intentar sobornarla con chocolates.

La acusación fue impulsada por el fiscal Tomás Plaza, que había pedido una pena de siete años y medio de prisión. Sin embargo, el juez de Garantías Roberto Montilla resolvió absolverlo por el beneficio de la duda, al considerar que la prueba reunida no alcanzaba para sostener una condena.

Esa decisión fue apelada por el Ministerio Público, pero los jueces de Impugnación, con Maximiliano Blejman a la cabeza, confirmaron el fallo y remarcaron un principio básico del sistema penal: la carga de la prueba recae sobre la fiscalía, no sobre la defensa.

En su resolución, el tribunal detalló una serie de falencias investigativas que resultaron determinantes. No se realizaron pericias en la camioneta donde supuestamente ocurrió el hecho, tampoco se tomaron muestras ni hisopados en el vehículo, y los estudios médicos no detectaron lesiones vaginales en la denunciante. Con ese panorama, los magistrados entendieron que el relato de la víctima no estaba respaldado por evidencia objetiva.

La fiscalía también cuestionó al juez Montilla por no haber aplicado una perspectiva de género, pero los jueces de Impugnación desestimaron ese planteo. “No hubo sesgos de género en la sentencia —sostuvo Blejman—. El fallo se basó en la valoración objetiva de la prueba presentada, no en estereotipos ni conjeturas”.

El tribunal incluso fue más allá y advirtió que “las deficiencias en la investigación no pueden corregirse apelando a la perspectiva de género cuando no existen elementos suficientes para probar el hecho”. De esa manera, concluyó que los argumentos del fiscal no alcanzaron para revertir la absolución dictada en primera instancia. Así, Delgado Charcos, defendido por los abogados Ivana Salas y Rodrigo Aguirre, quedó definitivamente desligado del proceso penal.

El caso había cobrado notoriedad pública el año pasado, cuando el joven fue detenido tras la denuncia de su amiga. Según la versión fiscal, el hecho ocurrió en la oscuridad de El Pinar y, después, el acusado habría intentado compensar su conducta comprándole chocolates. La Justicia, sin embargo, entendió que la falta de pruebas concretas hacía imposible sostener una condena.