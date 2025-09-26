El 11 de agosto pasado, por la tarde, un chico de 16 años que salía de la escuela secundaria José Manuel Estrada, en Rawson, era atacado a golpes por otros tres jovencitos que le fracturaron la mandíbula derecha, entre otras lesiones. El pasado sábado 20 de setiembre sobre el mediodía, en calle Devoto, en Villa Krause, Rawson, otro chico de 16 años terminaba con un corte en el pómulo derecho (le hicieron 8 puntos) y una fractura en el hueso en la zona de la sien del mismo. Ese menor, fue el herido más grave que había dejado una pelea entre dos familias de esa calle. Y ahora su madre salió a insistir en salir a reclamar soluciones, porque asegura que ambos ataques tienen un común denominador: ‘Los que casi mataron de un ladrillazo a mi hijo son los mismos que le quebraron la mandíbula a otro chico, es hora de que hagan algo con ellos y con su familia’, dijo Yésica Vega.

El hecho que dejó al hijo de Vega con un lesión grave, por ahora, comenzó con una discusión entre su marido, Ricardo Villafañe, con sus vecinos por un hombre que llegó con un caballo a llevarse las cosas que Villafañe tira a la basura, porque se dedica a comprar objetos antiguos, para repararlas y ponerlas otra vez a la venta. La discusión del sábado, sin embargo, escaló a niveles insospechados. Porque en un momento, Villafañe, su esposa, su hija de 17 años y su hijo de 17, se vieron involucrados en una pelea con la familia de Ricardo Balmaceda, su pareja, Rosa Quiroz, sus seis hijos y otros dos amigos, ocho en total.

Del lado de los Villafañe todos resultaron heridos. Según Vega, su marido sufrió una herida leve en el pecho por un puntazo que le dieron con una suerte de lanza casera, un palo de escoba con una punta atada en un extremo, ella fue golpeada en la espalda con hierro, igual que su hija, a la que debieron hacerle 4 puntos de sutura en la cabeza. Su hijo de 16 años, sin embargo, fue el que más complicado salió porque recibió un ladrillazo desde muy cerca y quedó con una fractura y el ojo cerrado.

“Espero que no haya complicaciones, que la fractura no haya afectado un nervio de la visión y que mi hijo quede bien”, rogó Yésica Vega.

Los investigadores aseguran que el caso es polémico, porque la otra familia también denunció a los Villafañe Vega y también dijeron haber salido lesionados.