Los sorprendieron "colgados" de la luz en Pocito: cuatro aprehendidos por una conexión clandestina

El procedimiento ocurrió de noche en Villa Paulini. La Policía encontró a un hombre sobre una escalera manipulando el tendido eléctrico mientras otros lo asistían. La dueña de la vivienda admitió que había pedido realizar la conexión.

El procedimiento se realizó en Villa Paulini, Pocito, luego de que la Policía detectara una conexión clandestina sobre el tendido eléctrico.

Un procedimiento policial en Villa Paulini, Pocito, terminó con cuatro personas aprehendidas por presunto hurto de energía eléctrica, luego de que efectivos de la Comisaría 6ª detectaran una maniobra clandestina sobre el tendido eléctrico en plena vía pública.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30, en calle Libertad entre Granaderos e Independencia. Al llegar al lugar, los policías observaron a un hombre subido a una escalera apoyada sobre un pilar del tendido eléctrico, aparentemente realizando una conexión irregular, mientras otros dos hombres lo asistían desde abajo.

Ante esa situación, los efectivos procedieron a identificarlos y aprehenderlos. La maniobra quedó bajo intervención de la UFI Flagrancia, que inició el procedimiento correspondiente por hurto.

La dueña de la casa también quedó aprehendida Mientras se desarrollaba el operativo, se presentó una mujer que manifestó ser la propietaria del domicilio hacia el que se estaba realizando la conexión. Según informó la Policía, la mujer reconoció que ella misma había solicitado a los hombres que hicieran la conexión, por lo que también quedó aprehendida.

Los detenidos fueron identificados como Sánchez, de 20 años; Recabarren Moreno, de 27; Serapio Olivares, de 29; y Casibar, de 37 años. Esta última quedó en calidad de domiciliaria.