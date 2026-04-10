Macabro hallazgo: encuentran un feto sin vida en un balde a la vera del Riachuelo

Un feto fue encontrado este viernes por la mañana dentro de un balde de plástico en la ribera del Riachuelo, en Villa Diamante, partido bonaerense de Lanús. El macabro hallazgo se produjo cuando un vecino de 40 años advirtió la presencia de un recipiente sospechoso a pocos metros de una parada de colectivos y dio aviso inmediato al 911.
Personal policial de la Comisaría Quinta de Lanús acudió al lugar y, tras inspeccionar el contenido del balde, constató que en su interior se encontraba el cuerpo de un feto de sexo femenino. Una médica del SAME presente en el lugar confirmó que no presentaba signos vitales.
De acuerdo a fuentes policiales, el área fue rápidamente preservada y se convocó a peritos para iniciar las actuaciones correspondientes. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Avellaneda-Lanús, especializada en violencia familiar y de género, a cargo de la fiscal María Wilhelm.
La funcionaria dispuso una serie de medidas para esclarecer las circunstancias en las que el cuerpo fue abandonado, así como también para identificar a la madre o a posibles personas que hayan tenido contacto con el feto antes de su hallazgo.
¿Abortos clandestinos? Casos recientes
El caso se suma a otros episodios recientes registrados en el conurbano bonaerense. El pasado 28 de marzo, en el partido de José C. Paz, fue encontrado otro feto —de aproximadamente 35 semanas de gestación— entre bolsas de basura, en las inmediaciones de las vías del tren San Martín, cerca de la estación Sol y Verde. En esa oportunidad, también se trataba de una beba que aún conservaba el cordón umbilical y presentaba signos de descomposición.
Asimismo, a comienzos de marzo, un bebé recién nacido fue hallado con vida dentro de una bolsa de residuos en la vereda de una vivienda en Merlo. El niño, que presentaba signos de hipotermia, fue trasladado de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas, donde logró estabilizarse.
En ese último caso, la investigación permitió identificar a una mujer de 32 años que habría dado a luz en su domicilio y luego abandonado al recién nacido en la vía pública. La sospechosa fue detenida e imputada por el delito de abandono de persona.
Los reiterados episodios generan preocupación y mantienen en alerta a las autoridades judiciales y sanitarias de la provincia de Buenos Aires.