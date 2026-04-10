Macabro hallazgo: encuentran un feto sin vida en un balde a la vera del Riachuelo

El macabro hallazgo fue alertado por un vecino. El hecho se suma a otros casos recientes en el conurbano.

El macabro hallazgo se produjo cuando un vecino de 40 años advirtió la presencia de un recipiente sospechoso a pocos metros de una parada de colectivos y dio aviso inmediato al 911.

Un feto fue encontrado este viernes por la mañana dentro de un balde de plástico en la ribera del Riachuelo, en Villa Diamante, partido bonaerense de Lanús. El macabro hallazgo se produjo cuando un vecino de 40 años advirtió la presencia de un recipiente sospechoso a pocos metros de una parada de colectivos y dio aviso inmediato al 911.

Personal policial de la Comisaría Quinta de Lanús acudió al lugar y, tras inspeccionar el contenido del balde, constató que en su interior se encontraba el cuerpo de un feto de sexo femenino. Una médica del SAME presente en el lugar confirmó que no presentaba signos vitales.

De acuerdo a fuentes policiales, el área fue rápidamente preservada y se convocó a peritos para iniciar las actuaciones correspondientes. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Avellaneda-Lanús, especializada en violencia familiar y de género, a cargo de la fiscal María Wilhelm.

La funcionaria dispuso una serie de medidas para esclarecer las circunstancias en las que el cuerpo fue abandonado, así como también para identificar a la madre o a posibles personas que hayan tenido contacto con el feto antes de su hallazgo.

¿Abortos clandestinos? Casos recientes El caso se suma a otros episodios recientes registrados en el conurbano bonaerense. El pasado 28 de marzo, en el partido de José C. Paz, fue encontrado otro feto —de aproximadamente 35 semanas de gestación— entre bolsas de basura, en las inmediaciones de las vías del tren San Martín, cerca de la estación Sol y Verde. En esa oportunidad, también se trataba de una beba que aún conservaba el cordón umbilical y presentaba signos de descomposición.