    • 20 de abril de 2026 - 08:31

    Macabro hallazgo: un niño de 12 años encontró enterrada a su madre en el patio de su casa

    El chico cavaba en el patio junto a un vecino cuando encontró un brazo y la reconoció. El macabro hallazgo es investigado como homicidio agravado.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un macabro hallazgo tuvo como protagonista a un nene de 12 años. El chico encontró a su madre enterrada en el patio de su casa en Claypole, partido de Almirante Brown y lanzó una desgarradora frase tras el hallazgo. “Es mi mamá, ese es el brazo de mi mamá”, dijo.

    Leé además

    “Nino” Acosta, un albañil de 32 años, es el principal sospechoso por el macabro hallazgo de un cuerpo dentro de una pared.

    Macabro hallazgo de un cuerpo dentro de una pared en Entre Ríos: quién es el único detenido por el hecho
    El macabro hallazgo se produjo cuando un vecino de 40 años advirtió la presencia de un recipiente sospechoso a pocos metros de una parada de colectivos y dio aviso inmediato al 911.

    Macabro hallazgo: encuentran un feto sin vida en un balde a la vera del Riachuelo

    El hecho ocurrió el sábado por la tarde en una propiedad ubicada sobre la calle Nardo al 5800. De acuerdo al parte policial, el chico estaba buscando a su madre y decidió cavar en el patio ante la sospecha de que algo había pasado.

    Para hacerlo, le pidió una pala a un vecino, que lo acompañó hasta la casa. Mientras removían la tierra, primero encontraron un pedazo de tela. Minutos después, apareció lo que sería un brazo humano. En ese instante, el chico lo reconoció y gritó desesperado. Luego, salió corriendo del lugar hacia la casa de su abuela, desde donde se dio aviso al 911.

    Cuando los efectivos del Comando de Patrullas llegaron a la casa, confirmaron la presencia de restos humanos en un pozo y montaron un operativo en la zona. Con el correr de las horas, trabajaron en el lugar peritos de la Policía Científica, personal médico y bomberos, quienes avanzaron con la excavación bajo las órdenes de la fiscalía.

    Finalmente, tras varias horas de tareas, lograron retirar el cuerpo. Una médica del SAME confirmó el fallecimiento en el lugar y luego se ordenó el traslado a la morgue judicial de Lomas de Zamora para realizar la autopsia.

    Durante el procedimiento, los investigadores también secuestraron el DNI de un hombre identificado como Brian Leandro Lesta, señalado por los familiares como la actual pareja de la víctima. Según indicaron, el sospechoso se encuentra ausente de la casa desde hace aproximadamente dos semanas y es intensamente buscado.

    La causa fue caratulada como homicidio agravado y quedó a cargo de la UFI N°17 de Lomas de Zamora, que ahora intenta reconstruir qué ocurrió en la casa y cuándo se produjo el crimen.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    condenaron a prision perpetua al hombre que asesino a su hijastro de siete meses

    Condenaron a prisión perpetua al hombre que asesinó a su hijastro de siete meses

    superclasico caliente en santa lucia: festejaron el triunfo de boca a los tiros y terminaron detenidos

    Superclásico caliente en Santa Lucía: festejaron el triunfo de Boca a los tiros y terminaron detenidos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    tragedia en mar del plata: adolescente sin licencia atropello, arrastro y mato a un motociclista

    Tragedia en Mar del Plata: adolescente sin licencia atropelló, arrastró y mató a un motociclista

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El empleado judicial, Juan Cruz Marinelli, trabajó en el Registro Inmobiliario hasta que cayó por presunto fraude. Luego fue trasladado a una defensoría oficial. Nunca perdió su trabajo en el Poder Judicial. 

    Cobros ilegales en el Registro Inmobiliario: empleado judicial no se presentó al juicio y puede quedar preso

    Por Redacción Diario de Cuyo