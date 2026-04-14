    • 14 de abril de 2026 - 09:11

    Millonario "escruche" en Villa Krause: se llevaron $10 millones de un Pago Fácil

    Los delincuentes violentaron la puerta de entrada de un local sobre calle Mendoza. Pese al gran botín en efectivo, no tocaron las divisas extranjeras que había en el lugar.

    Hay una investigación para dar con los responsables.

    Hay una investigación para dar con los responsables.

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    Un golpe comando bajo la modalidad "escruche" sacudió la tranquilidad comercial de Villa Krause, en Rawson, durante la madrugada de este lunes. Un grupo de delincuentes ingresó a un local de Pago Fácil ubicado sobre la concurrida calle Mendoza, a metros de la calle Devoto, y logró alzarse con un botín que ronda los 10 millones de pesos en efectivo.

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    El hecho fue descubierto alrededor de las 8:00 de la mañana por uno de los empleados, identificado como Guillermo Ortiz. Al llegar para iniciar la jornada laboral, Ortiz se encontró con una escena que lo dejó sin aliento: la cerradura de la puerta principal de blindex había sido violentada y, una vez adentro, el desorden era total.

    Según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación, los malvivientes se dirigieron directamente hacia un buzón metálico donde se resguardaba la recaudación en moneda nacional. Con rapidez y precisión, lograron abrir el compartimiento y extraer la millonaria suma.

    Lo que más llamó la atención de los investigadores es que, si bien el robo fue de una magnitud considerable, los autores del hecho no se llevaron moneda extranjera. En el local había disponibilidad de dólares y euros, además de otros billetes, que estaban almacenados en un sector diferente. Aunque inicialmente se pensó que el botín era mayor, fuentes judiciales aclararon más tarde que las divisas quedaron intactas.

    En el lugar trabajó personal de la Comisaría 6ª, la Brigada Sur y especialistas de la UFI de Delitos contra la Propiedad, bajo la supervisión del fiscal Leonardo Villalba.

    Por estas horas, las pericias se centran en el sistema de seguridad del comercio. Los investigadores intentan determinar por qué la alarma no se activó y si las cámaras de seguridad lograron captar el rostro de los delincuentes o el vehículo en el que escaparon. Hasta el cierre de esta edición, no hay detenidos por el hecho.

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