Millonario robo en San Juan: se llevaron prendas por $15.000.000 de una empresa textil

El robo ocurrió durante el fin de semana en un depósito de una empresa textil, ubicado sobre avenida Libertador y España.

Una empresa textil del centro de San Juan fue víctima de un importante robo durante el último fin de semana, cuando delincuentes sustrajeron prendas de vestir y otros elementos por un valor estimado en 15 millones de pesos, según informaron fuentes policiales.

El episodio ocurrió en un depósito o taller ubicado sobre la vereda sur de avenida Libertador, entre Salta y España, en Capital. La denuncia fue radicada por el propietario del lugar, de apellido Parra, en la Comisaría 4ta de Desamparados.

El hecho fue descubierto este lunes por la mañana, cuando el comerciante llegó al inmueble y advirtió que una ventana estaba abierta y presentaba signos de haber sido forzada. Al ingresar, constató el faltante de varios bultos con mercadería y otros insumos vinculados a la actividad. De acuerdo con la información oficial, el robo se habría producido entre la noche del viernes y la madrugada del lunes, en momentos en que el lugar permanecía sin ocupantes.

Entre los elementos sustraídos se encuentran unas 15 camperas tipo minero de color rojo con detalles reflectivos, buzos de algodón, ropa para bebés de la marca Carson, además de dos monitores de 24 pulgadas, cajas con insumos para tintura y otros bultos con prendas. También denunciaron la desaparición de un bolso con indumentaria de ciclismo.