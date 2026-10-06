Misterio en Concepción: hallaron muerto a un joven en la calle y buscan identificarlo

El cuerpo fue encontrado este martes por la mañana en inmediaciones de calle Rioja, en Villa Dorrego. Tenía entre 18 y 25 años y no presentaba signos visibles de violencia.

Un joven de entre 18 y 25 años fue encontrado sin vida este martes por la mañana en la vía pública, en inmediaciones de calle Rioja, en la zona de Villa Dorrego, en Concepción. El fallecido no llevaba documentación ni elementos que permitieran establecer su identidad y, por el momento, las circunstancias de su muerte son investigadas por la Justicia.

El hallazgo se produjo alrededor de las 8:40, cuando una mujer que circulaba por la zona para llevar a su hijo al jardín de infantes advirtió que había una persona tendida sobre la vereda y dio aviso a la Policía. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el joven no presentaba signos vitales. Sin embargo, la falta de documentación, teléfono celular, billetera u otros objetos personales impidió determinar quién era en ese momento.

Mientras se realizaban las primeras tareas investigativas, algunos vecinos se acercaron al lugar ante la posibilidad de reconocer al fallecido. Ninguno pudo aportar su identidad, aunque sí brindaron información que ahora es analizada por los investigadores.

De acuerdo con esos testimonios, se trataría de un joven que podría encontrarse en situación de calle y que frecuentaba la zona junto a un grupo de personas. Los vecinos señalaron que el grupo realizaba distintas changas en el barrio y atravesaba situaciones de vulnerabilidad.

Esta información todavía forma parte de las averiguaciones y no permitió establecer oficialmente la identidad del fallecido.