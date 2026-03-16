Misterio en Mendoza: buscan a una nena, creen que su madre le cambió su identidad

Todo un misterio se vive en Mendoza. La Justicia de Familia encendió las alarmas y ordenó la restitución urgente de Sur Álvarez Tovar, una nena de 7 años que estaría fuera de la provincia junto a su madre. Natalia Lorena Vila, la jueza a cargo del caso, resolvió que la menor debe volver con su papá.
Todo se dio después de que la madre incumpliera una orden previa de restitución y ocultara a su hija.
De acuerdo con el expediente, la nena podría incluso estar usando otro nombre, lo que complica aún más su localización.
Todo un misterio: el último rastro
Según los datos que figuran en la causa, el último paradero conocido de la nena y su madre fue en San Isidro, provincia de Buenos Aires.
Allí se registró la última inscripción escolar de la menor, aunque las autoridades no descartan que hayan cambiado de colegio o de domicilio para evitar ser identificadas.
La búsqueda se intensificó porque la Justicia sospecha que la madre podría estar moviéndose para esquivar los controles y así impedir el reencuentro de la nena con su papá.
Nena desaparecida: la Justicia de Mendoza actúa
La jueza ordenó la restitución de Sur a Mendoza y dispuso una serie de medidas para hacer efectiva la decisión, con la intervención de los organismos correspondientes y del Ministerio Público Pupilar, encargado de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.
En la resolución, la magistrada autorizó la difusión de la imagen, datos y señas particulares de la nena en medios y redes sociales, con el objetivo de facilitar su búsqueda y asegurar el cumplimiento de la medida.
Las autoridades advirtieron que Sur podría estar siendo llamada con otro nombre y presentar algún cambio físico, por lo que pidieron a la ciudadanía estar atenta a cualquier dato relevante.
Ante cualquier información sobre el paradero de Sur Álvarez Tovar, se solicita dirigirse a la comisaría más cercana o comunicarse al 911.