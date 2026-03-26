Misterio en Rosario: seis autos aparecieron incendiados durante la madrugada

A lo largo de la noche, seis vehículos resultaron afectados en tres puntos alejados entre sí. Es todo un misterio para los investigadores.

Una serie de incendios sacudieron la madrugada del jueves en Rosario. Seis autos aparecieron calcinados en distintos barrios de la ciudad y las causas permanecen bajo investigación. La secuencia, que se desarrolló en apenas unas horas, mantiene la atención de los vecinos y de las fuerzas de seguridad, que buscan esclarecer los motivos detrás de estos hechos.

La primera alarma sonó en el Cuartel Central de Bomberos Zapadores a las 0.44. Un Citroën C4, estacionado en Pascual Rosas al 1200, barrio Echesortu, se encontraba envuelto en llamas. Según informó La Capital, al llegar los socorristas, no había nadie intentando apagar el fuego. Fuentes oficiales detallaron que, pese a la intensidad del siniestro, no existió riesgo de propagación a otros vehículos o estructuras.

La madrugada continuó con un segundo episodio reportado por el Cuartel Norte de Zapadores a las 4.24. El aviso, recibido desde Rondeau al 900, en barrio Sarmiento, indicaba inicialmente dos vehículos ardiendo frente a un taller mecánico. Los bomberos constataron que el calor y las llamas se extendieron a otros dos autos cercanos. En total, el fuego dañó cuatro rodados en ese punto. Los vehículos afectados estaban estacionados sobre la vereda, y el personal de emergencia volvió a encontrar la escena desierta, sin presencia de testigos ni personas combatiendo el incendio.

El tercer hecho, registrado poco antes de las 5, movilizó al Cuartel Sur de Zapadores hacia San Nicolás al 4100, en la zona sudoeste de Rosario. Allí, un Renault Scenic sufrió daños totales tras incendiarse mientras permanecía detenido en la vía pública. Al igual que en los casos anteriores, los bomberos no hallaron a nadie en el lugar que estuviese intentando sofocar las llamas.

A lo largo de la noche, seis vehículos resultaron afectados en tres puntos alejados entre sí. Las autoridades trabajan para determinar si existe un vínculo entre los episodios o si se trató de hechos aislados. Los daños en algunos de los autos fueron totales, aunque no se reportaron heridos ni daños a propiedades linderas.