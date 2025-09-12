Motochorros atacan a una mujer en la parada de colectivo, la golpean y arrastran para robarle el bolso La señora de 57 años quedó shokeada.

Una mujer de apellido Quiroga, de 57 años, fue blanco de un violento asalto, ocurrido en las inmediaciones de calles Fermín Rodríguez y Albarracín de Godoy, en el barrio San Lorenzo, en el departamento Santa Lucía. La mujer esperaba el colectivo cuando fue atacada por dos individuos en moto, que se cubrían los rostros con cascos.

De acuerdo a lo que se informó, uno de los delincuentes bajó de la moto, trompeó a la mujer y le arrebató la cartera tras arrastrarla por el piso. La víctima se resistió pero finalmente soltó el bolso, por lo que huyeron.

La mujer estaba shokeada pero no lastimada, incluso no quiso ser asistida por un médico. Los investigadores analizan el modus operandi de los atacantes y buscan registros fílmicos de cámaras cercanas para identificar a los autores.

No se descarta que los delincuentes hayan merodeado la zona antes del asalto.