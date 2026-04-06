Muerte en Palermo: qué reveló la autopsia del enfermero hallado sin vida

La muerte en Palermo de un enfermero de 44 años abrió una investigación que avanza con datos clave de la autopsia . El caso generó conmoción por el hallazgo de medicamentos hospitalarios en la escena y por las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo en su departamento.

Muerte del enfermero en Palermo: el circuito de drogas hospitalarias bajo la lupa

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Según el informe preliminar, la muerte en Palermo de Eduardo Bentancourt se produjo por una cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar . Los peritos indicaron que el cuerpo no presentaba lesiones traumáticas ni signos de defensa, lo que descarta, en principio, un hecho violento.

Además, se detectó una venopuntura con signo de vitalidad en el pliegue del codo derecho, lo que sugiere la aplicación de una sustancia en vida. El hombre fue hallado en posición sentada , y padecía una enfermedad cardiovascular preexistente.

La data de muerte fue estimada entre tres y cinco días previos a la autopsia realizada el 4 de abril, lo que coincide con el tiempo en que no se tenía contacto con la víctima.

En el lugar de la muerte en Palermo , los investigadores encontraron ampollas de propofol, fentanilo y lidocaína , junto a una jeringa y otros elementos médicos. Estas sustancias son de uso hospitalario y su presencia generó interrogantes sobre su origen.

Los peritos no hallaron indicios de participación de terceros hasta el momento, aunque la fiscalía ordenó estudios para determinar la trazabilidad de los medicamentos. El contenido de las ampollas será analizado por el laboratorio de la Policía Federal.

Cómo fue el hallazgo del enfermero

El cuerpo fue encontrado el 3 de abril en un departamento de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400, en el barrio porteño de Palermo. Personal policial ingresó junto a familiares y halló al hombre sin signos vitales.

En la escena también se secuestraron tres teléfonos celulares, cuyo análisis podría aportar información relevante sobre las horas previas a la muerte en Palermo. El SAME confirmó el fallecimiento minutos después del ingreso al lugar.

La causa sigue en investigación y se esperan los resultados toxicológicos e histopatológicos, que serán determinantes para esclarecer completamente las circunstancias del caso.