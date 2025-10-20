Murió Diego Pérez luego de agonizar unas horas en el hospital: en 2023 había salvado su vida en otro accidente El hombre era conocido por su historia de superación.

El joven que perdió la vida en el accidente ocurrido este sábado por la mañana en la esquina de avenida San Martín y Vélez Sarsfield, en Villa Carlos Paz, fue identificado como Diego Pérez, vecino del barrio Colinas y ex empleado del Centro Ambiental de Costa Azul, en la provincia de Córdoba.

Pérez fue el conductor del Volkswagen Gol gris que resultó impactado de costado por otro vehículo cuando intentaba girar hacia la avenida Vélez Sarsfield. Pese a recibir atención inmediata y ser trasladado al Hospital Gumersindo Sayago, falleció poco después de su ingreso.

Su historia había conmovido a la ciudad en septiembre de 2023, cuando protagonizó un violento accidente en moto en la calle Esparta, del barrio Sol y Lago a pocas cuadras del accidente de hoy. En aquel momento, chocó contra un contenedor y sufrió traumatismos de cráneo y tórax, siendo derivado al Hospital Privado de Córdoba con pronóstico reservado.Turismo Córdoba

Contra todo pronóstico, logró recuperarse tras varios días en terapia intensiva. Su familia y amigos consideraron aquel hecho como un verdadero milagro, luego de haber recibido el alta médica y poder volver a su casa.

Dos años después, la historia vuelve a estremecer a Carlos Paz: el mismo joven que había sobrevivido a un grave siniestro vial, perdió la vida en el choque ocurrido este sábado, en uno de los cruces más transitados de la ciudad.