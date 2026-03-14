    • 14 de marzo de 2026 - 12:02

    Murió Pedro Miguel Pérez: su hijastro lo atacó a puñaladas por no darle dinero para drogas

    Se cree que el sospechoso, su hijastro, lo habría atacado a puñaladas mientras dormía. Tras permanecer internado una semana murió producto de las lesiones

    Pedro Miguel Pérez fue asesinado por su hijastro.

    Pedro Miguel Pérez fue asesinado por su hijastro.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este viernes, la Justicia de Rosario activó un operativo para dar con el paradero de Brian Fabián M., el principal sospechoso de la muerte de su padrastro, Pedro Miguel Pérez (58). Según la hipótesis inicial, su hijastro lo habría apuñalado en reiteradas ocasiones tras negarse a darle dinero para comprar drogas.

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    Cómo ocurrió el asesinato

    El caso comenzó a ser investigado la semana pasada, apenas la víctima fue ingresada al área de terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). De acuerdo con el parte médico oficial, el hombre había ingresado con 25 puñaladas, tras haber sido atacado en su domicilio del barrio Godoy durante la madrugada del 6 de marzo.

    La causa quedó en manos de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (Uval), desde donde confirmaron que el principal sospechoso continúa prófugo. Se trataría de Brian Fabián M., hijo de la concubina de Pérez, quien habría solicitado a la víctima 15 mil pesos para comprar droga.

    De acuerdo con la información publicada por Rosario3, la víctima se habría negado a entregarle la suma pedida, por lo que el acusado lo habría atacado mientras dormía. De hecho, familiares de Pérez indicaron que también había sufrido un golpe en la cabeza que le habría provocado una perforación en el cráneo.

    En la madrugada del hecho, el traslado del hombre fue realizado por un móvil del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), acompañado por Beatriz, madre del presunto agresor. No obstante, la figura de la mujer también generó sospechas entre sus familiares, ya que una de las hijas de la víctima identificó a su propia madrastra como posible cómplice.

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    El centro m&eacute;dico donde fue trasladado el hombre apu&ntilde;alado por su hijastro, quien ahora es intensamente buscado.

    El centro médico donde fue trasladado el hombre apuñalado por su hijastro, quien ahora es intensamente buscado.

    En una publicación que realizó en redes sociales, la hija de la víctima lo describió públicamente a su padre como un “hombre decente” con un puesto de venta de torta y pollo asado sobre avenida Rivarola. “No sé por qué estas personas te hicieron esto, porque les diste todo”, lamentó.

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