Murió un conocido médico en un accidente de tránsito

Un trágico siniestro vial ocurrido en la madrugada de este domingo provocó la muerte del médico Adriano Rodrigo Fabbricotti , de 36 años, quien residía y ejercía su profesión en San Carlos de Bariloche . El hecho se registró sobre la Ruta Nacional 5 , en jurisdicción del partido bonaerense de Chivilcoy .

La noticia generó una fuerte conmoción en la comunidad médica local, donde el profesional desarrollaba su actividad y había construido vínculos personales y laborales en los últimos años. Tras conocerse el fallecimiento, el Sanatorio San Carlos , institución donde Fabbricotti se desempeñaba, difundió un mensaje público de despedida.

“ Con profundo pesar informamos el fallecimiento de Adriano Fabbricotti, médico de nuestra institución, quien eligió hacer de Bariloche su hogar desde el año 2021 ”, expresaron desde el centro de salud. El profesional se había formado en la Universidad de Buenos Aires y recientemente había finalizado su residencia de Medicina Interna en el sanatorio.

En el comunicado, sus colegas destacaron especialmente su vocación y compromiso con la profesión. “ Fue un médico profundamente comprometido con sus pacientes, con sus alumnos y con cada uno de sus afectos ”, señalaron.

También recordaron aspectos personales que lo definían fuera del ámbito profesional. Fabbricotti tenía una marcada pasión por la docencia, la fotografía y el animé , intereses que compartía con colegas y amigos. Entre sus sueños personales había logrado cumplir uno muy especial: viajar a Japón , una experiencia que lo llenaba de ilusión.

“Su partida deja un vacío inmenso. La residencia no será la misma sin él”, agregaron desde la institución, que además expresó su acompañamiento a familiares, amigos y colegas en este momento de profundo dolor.

El siniestro se produjo alrededor de las 2.30 de la madrugada del domingo, a la altura del kilómetro 157 de la Ruta Nacional 5, en un tramo recto de la calzada donde predominaba la oscuridad nocturna.

Según la información difundida por las autoridades, Fabbricotti conducía un Honda Fit gris que circulaba en sentido Suipacha–Chivilcoy.

Por causas que aún se investigan, el vehículo colisionó con un camión Mercedes Benz Axor blanco perteneciente a la empresa Vía Cargo, que transitaba en sentido contrario, desde Chivilcoy hacia Mercedes.

El transporte de cargas era conducido por Gustavo Toledo, de 31 años, oriundo de Posadas, Misiones, quien resultó ileso.

Como consecuencia de la violencia del impacto, el automóvil terminó sobre la banquina opuesta, mientras que el camión quedó detenido sobre la banquina derecha, con la caja orientada hacia Buenos Aires y la cabina hacia Chivilcoy.

Fabbricotti sufrió gravísimas lesiones y falleció en el lugar de forma instantánea, según confirmaron las autoridades que intervinieron en el operativo.

La causa fue caratulada preventivamente como “homicidio culposo” y quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo del Dr. Lataro, quien dispuso las actuaciones para determinar la mecánica del choque.