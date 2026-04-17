Murió un reconocido médico tras un accidente

Rodolfo Fournier , reconocido por su trayectoria médica y su compromiso comunitario, falleció luego de sufrir un grave accidente vial en la provincia de Buenos Aires mientras practicaba una de sus grandes pasiones: el ciclismo.

Murió un nene de cinco años luego de ser atropellado por el chofer de un intendente

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde sobre la ruta provincial 29 , a la altura del kilómetro 166, en cercanías de la localidad de Udaquiola , partido de Ayacucho. Según las primeras informaciones, Fournier circulaba en bicicleta cuando fue impactado por un Ford Focus manejado por un hombre de 65 años con domicilio en Luján.

Tras el choque, el médico fue asistido de urgencia y trasladado al Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet , de Ayacucho. Ingresó en estado crítico con fractura expuesta , aplastamiento en una de sus piernas y múltiples traumatismos.

Pese al esfuerzo del personal sanitario, su cuadro se agravó con el correr de las horas y finalmente se confirmó su fallecimiento. La causa quedó en manos de la fiscal Laura Margaretic , titular de la UFI N°9 del Departamento Judicial de Azul.

El expediente fue caratulado como homicidio culposo , figura que se utiliza cuando una muerte ocurre presuntamente por imprudencia o negligencia sin intención de matar. Mientras avanza la investigación, se buscará determinar las circunstancias exactas del siniestro y la eventual responsabilidad del conductor involucrado.

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En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial de Casalins, bomberos voluntarios de Ayacucho y peritos de la Policía Científica de Azul, que realizaron las tareas técnicas para reconstruir la mecánica del hecho.

Dolor en Florencio Varela y la despedida oficial

Fournier era una figura muy querida en Florencio Varela, donde desarrolló una extensa carrera como médico clínico y también ocupó funciones en el área de Salud municipal. Desde el gobierno local expresaron su pesar y destacaron que dejó una huella imborrable por su vocación de servicio.

Además de su actividad profesional, mantenía una fuerte conexión con el deporte. Según medios locales, estaba jubilado y había emprendido viaje hacia Tandil para participar en una competencia ciclística.

La noticia movilizó a vecinos, colegas y pacientes que lo recordaron por su cercanía y dedicación. También hubo mensajes de acompañamiento para sus seis hijos y el resto de su familia, en medio de una pérdida que conmocionó a toda la comunidad.