Nahir Galarza salió de la cárcel y volvió a Gualeguaychú bajo estricta custodia: los motivos del traslado

En medio de un gran hermetismo, Nahir Galarza volvió a salir de la cárcel y, una vez más, su nombre se convirtió en noticia. Sin embargo, no fue por un giro judicial sino por un permiso excepcional que la llevó, por unas horas, fuera de la Unidad Penal Nº 6 de Paraná.

El hombre quemado detrás de la Terminal recibió el alta: su declaración será clave en la causa por el brutal ataque

El padre de la joven fallecida en la triple tragedia de Ruta 20 pidió perdón al conductor del Audi

La joven, condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo en 2017 , recibió autorización para visitar a su abuela materna en Gualeguaychú , quien atraviesa una enfermedad oncológica en estado terminal.

La decisión judicial, encuadrada en razones humanitarias, habilitó una salida transitoria por única vez y bajo condiciones estrictas de seguridad.

El procedimiento se planificó con anticipación tras la recepción del oficio judicial. Un equipo de custodia, integrado por agentes penitenciarios, un chofer y una oficial a cargo, acompañó a Galarza desde la Unidad Penal Nº 6 de Paraná hasta el domicilio de su abuela en Gualeguaychú .

“Al ser un caso mediático, tratamos de manejarlo con la mayor discreción posible para evitar cualquier tipo de disturbio”, explicó el inspector general Alejandro Mondragón, en diálogo con el portal local Elonce.

La prioridad, remarcó, fue evitar filtraciones y garantizar la seguridad tanto de Nahir Galarza como del entorno.

WhatsApp Image 2026-03-26 at 09.54.53 Bajo estricta custodia, Nahir fue trasladada a la casa de su abuela materna. (Foto: gentileza Elonce).

Las pautas estrictas durante la visita

El protocolo incluyó reglas claras: la interna permaneció bajo supervisión directa en todo momento. “La custodia continuó en el interior del domicilio”, detalló Mondragón.

En el mismo sentido, aclaró que el personal penitenciario tiene autorización para ingresar y revisar el lugar antes de la visita.

Además, se evitó la presencia de otras personas durante el encuentro. “En general, en estos casos, se trata de que el familiar esté solo”, explicó el funcionario, para minimizar riesgos y facilitar el control del operativo.

La visita se extendió por aproximadamente una hora durante la mañana y no hubo incidentes ni alteraciones en el protocolo de traslado y regreso.

Una vez finalizado el tiempo dispuesto por la Justicia, Galarza fue llevada nuevamente a la unidad penitenciaria de la capital entrerriana, donde permanece alojada desde hace casi una década.

El cambio de actitud de Nahir Galarza en prisión

Las autoridades penitenciarias destacaron la conducta actual de Nahir Galarza dentro del penal. “Ha mejorado el comportamiento y ha bajado un poco el perfil”, aseguró Mondragón, quien remarcó que la joven se adaptó a las normas de la Unidad.

Actualmente, Galarza participa en actividades laborales y formativas dentro de la cárcel. “Hoy ella trabaja internamente en los talleres de la Unidad, hace cursos”, precisó el funcionario.

Tras la visita, la joven regresó a la Unidad Penal Nº 6 de Paraná, donde sigue cumpliendo su condena a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo en diciembre de 2017.

El crimen de Fernando Pastorizzo

El viernes 29 de diciembre de 2017, entre las 5.10 y 5.15, Fernando Pastorizzo fue asesinado a balazos en Gualeguaychú. Su cuerpo fue encontrado más tarde en la calle con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo.

Inicialmente, al declarar como testigo, Galarza dijo que había visto a la víctima la noche anterior al crimen, aunque ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida y en una segunda declaración reconoció que lo había matado con el arma de su papá policía, pero dijo que había sido de manera “accidental”.

El veredicto de prisión perpetua se dictó el 3 de julio de 2018 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú. Ese mismo fallo se confirmó en julio de 2019 por la Sala II de la Cámara de Concordia.