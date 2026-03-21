    • 21 de marzo de 2026 - 08:53

    Narcomenudeo en San Juan: cayeron con cocaína, plantas y $400 mil en Chimbas

    Golpe al narcomenudeo en San Juan: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en Barrio Los Toneles tras meses de investigación policial.

    Procedimiento por narcomenudeo en San Juan realizado por personal policial en Chimbas.

    Procedimiento por narcomenudeo en San Juan realizado por personal policial en Chimbas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El narcomenudeo en San Juan volvió a quedar en el centro de la escena tras un importante operativo realizado en Chimbas, donde la policía logró desarticular un punto de venta de drogas. La investigación, que se extendió por varios meses, derivó en allanamientos con resultados positivos y tres detenidos.

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    El procedimiento fue llevado adelante por el Departamento Drogas Ilegales (D-5), con apoyo de GERAS y la Guardia de Infantería, en el Barrio Los Toneles. Los allanamientos se concretaron tras meses de tareas investigativas, que permitieron reunir pruebas clave sobre la actividad ilícita en la zona.

    Durante el operativo, los efectivos lograron el secuestro de más de 100 cigarrillos de marihuana, 60 envoltorios de cocaína y 720 gramos de cocaína, además de cuatro plantas de cannabis. También se incautaron dos balanzas de precisión, teléfonos celulares y cerca de $400.000 en efectivo, elementos considerados fundamentales para la comercialización de estupefacientes.

    En el lugar fueron detenidas tres personas mayores de edad, dos hombres y una mujer, quienes quedaron inmediatamente a disposición de la Unidad Fiscal Federal de San Juan. La causa está a cargo del fiscal Francisco Maldonado, quien avanzará con la investigación judicial correspondiente.

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