    • 17 de marzo de 2026 - 17:56

    Noqueó a un policía en el recital de Q'Lokura por prohibirle orinar

    Un violento episodio en el recital de Q’Lokura dejó a un policía inconsciente tras un golpe. El agresor fue detenido y reducido en medio de la multitud.

    Violento episodio en recital de Q’Lokura: ataque en un caso de Policiales que terminó con un detenido.

    Violento episodio en recital de Q’Lokura: ataque en un caso de Policiales que terminó con un detenido.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un grave hecho de violencia marcó el recital de Q’Lokura en San Juan, cuando un hombre atacó brutalmente a un efectivo policial en pleno operativo de seguridad. El episodio, vinculado al ámbito de Policiales, ocurrió durante la madrugada y generó tensión entre los asistentes.

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    El hecho ocurrió cerca de las 4:00 de la madrugada del 15 de marzo, en el lateral de Ruta 40 entre calles 6 y 7, en la zona de estacionamiento del Estadio Bicentenario. Raúl Enrique Mallea Aballay fue detectado por personal policial mientras orinaba en un sector prohibido y, al ser advertido, reaccionó con violencia.

    Violento ataque en medio del show

    Según fuentes policiales, el agresor lanzó un golpe de puño directo al rostro del efectivo, dejándolo inconsciente por algunos segundos. La escena ocurrió en medio de una gran cantidad de público, lo que generó momentos de tensión y desorden.

    Tras el ataque, el sujeto intentó escapar entre la multitud, pero fue rápidamente interceptado por otro uniformado. Lejos de calmarse, volvió a intentar agredir al policía, provocando incluso daños en su chaleco antes de ser finalmente reducido y esposado.

    El detenido fue trasladado en un móvil policial y quedó a disposición de la Justicia bajo el procedimiento de flagrancia. Y este martes se resolvió una suspensión de juicio a prueba por un año, que incluye reparaciones económicas y tareas comunitarias.

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