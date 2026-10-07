Ola de robos de bicicletas en Angaco: encontraron una entre los matorrales y hubo dos detenidos por otro hecho

Una serie de procedimientos realizados durante la madrugada volvió a poner el foco sobre los robos de bicicletas en Angaco . En pocas horas, efectivos policiales recuperaron una bicicleta que había sido sustraída de un domicilio de Villa El Salvador y, en otro operativo, interceptaron a dos hombres que circulaban en bicicletas cuyos datos de identificación generaron sospechas.

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El primero de los procedimientos ocurrió durante la madrugada en inmediaciones del barrio Malvinas Nos Une, en el distrito Las Tapias , luego de que el personal policial recibiera un aviso sobre la presencia de personas en actitud sospechosa.

Hasta el lugar llegó el Halcón XR-01 de la Unidad Operativa Las Tapias , cuyos efectivos entrevistaron a dos hombres que circulaban en bicicletas rodado 29. Uno de los rodados era de color negro y el otro verde agua.

Según la información policial, al advertir la presencia de los uniformados, ambos intentaron cambiar el sentido de circulación. Cuando los efectivos les solicitaron sus datos filiatorios, los hombres se negaron a aportarlos.

Durante la inspección de las bicicletas, los policías detectaron que una de ellas, la de color verde agua, presentaba la numeración del cuadro aparentemente limada . Ante esta situación, los dos hombres y ambos rodados fueron trasladados y quedaron a disposición de la Justicia para determinar su procedencia.

Encontraron una bicicleta robada entre los matorrales

El segundo procedimiento ocurrió alrededor de las 2:20 de la madrugada, luego de que horas antes, cerca de las 23, se denunciara el robo de una bicicleta rodado 29 marca Top Mega de un domicilio de Villa El Salvador.

A raíz de la denuncia, efectivos de la Base Las Tapias, la Base Dos Acequias y personal de la Comisaría 20° comenzaron recorridas preventivas para intentar localizar el rodado.

Durante una recorrida por la zona de calle Nacional y calle Plumerillo, los efectivos del Halcón XR-01 de Las Tapias y del Halcón M-02 de Dos Acequias observaron una bicicleta escondida entre los matorrales.

Al acercarse, constataron que se trataba de una Top Mega de color celeste y que sus características coincidían con las del rodado denunciado como robado horas antes.

La bicicleta fue trasladada hasta la Base 20 con colaboración del móvil jurisdiccional 20.50, debido a que en esa dependencia policial se encontraba radicada la denuncia por la sustracción.

Los dos procedimientos quedaron bajo intervención de la Justicia, que deberá determinar si los hechos están relacionados con otros episodios de robos de bicicletas registrados en Angaco y establecer la situación de los hombres demorados.