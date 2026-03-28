El hallazgo tuvo lugar en Caballito. Por el operativo antidroga el conductor fue detenido. El vehículo tiene patente de Paraguay.

Operativo antidroga: hallaron 600 litros de ketamina en un tanque de combustible de un camión estacionado

El conductor de un camión fue detenido en la avenida Juan Bautista Alberdi al 555 este sábado durante un operativo antidrogas. Según el parte policial, el personal de la Brigada N° 8 de la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur detectó un camión con patente de Paraguay sospechado de transportar una importante cantidad de droga.

El vehículo se encontraba estacionado en doble fila cuando los agentes procedieron a identificar al conductor y a realizar una requisa exhaustiva.

Durante el procedimiento, los efectivos detectaron que uno de los tanques de combustible contenía 600 litros de ketamina líquida, una sustancia utilizada como anestésico, pero también considerada droga de abuso y de alto valor en el mercado ilegal.