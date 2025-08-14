Peritarán celulares de dos sospechosos de dejar cuadripléjico a un hombre en Rawson Se trata de Emanuel Rodríguez Dilella, quien fue víctima de un agresivo robo en su casa.

Luego de la audiencia que hubo este miércoles, un dato no menor fue el secuestro de dos celulares que serán peritados para obtener mayor información sobre el violento episodio que vivió la familia de Emanuel Rodríguez Dilella el 21 de mayo, en su casa de Rawson.

Según las fuentes, un equipo fiscal encabezado por la fiscal coordinadora, Claudia Salica, viajó a Buenos Aires para que allí pudieran peritar dos de los teléfonos atribuidos a dos de los 6 sospechosos, y así saber si es posible rescatar los mensajes borrados.

Declaración desde la clínica

Rodríguez, de 43 años, recordó la madrugada del ataque: “Estoy cuadripléjico, apenas puedo mover una mano”, dijo, explicando que recibió un disparo en el hombro y fue golpeado en la cabeza con la culata de un arma. “Vi sangre y estaba convencido que me moría. Le pedí a mi mujer que cuidara a las niñas”, agregó.

El empresario describió que tres personas armadas irrumpieron en su casa y lo golpearon salvajemente antes de dispararle. “Agradezco estar con vida. Me quedan años de recuperación. Mi vida cambió y cambiará. Mis hijas tienen miedo. No pueden ir al baño solas”, expresó.

Consultado por la fiscal sobre sus expectativas en la causa, fue claro: “Espero que haya Justicia y poder recuperar mi vida. No deseo nada más”. También aseguró que, aquella noche, en su casa solo había unos 30 mil pesos, que los delincuentes se llevaron.

En la audiencia, solo una de las abogadas defensoras formuló preguntas, aunque Fiscalía objetó porque los detalles ya habían sido aportados. Por pedido de la familia, la fiscal solicitó a los medios que no se difundan imágenes de Rodríguez internado.

El hecho

El hecho ocurrió en el barrio privado San Juan de los Olivos, cuando al menos dos ladrones ingresaron mientras la familia dormía. Huyeron tras herirlo gravemente. Esa noche, Rodríguez fue trasladado al Hospital Rawson y luego derivado a Buenos Aires.

La investigación, a cargo de la UFI Delitos Contra la Propiedad, tiene a seis detenidos con prisión preventiva: Sebastián Aguirre, Pablo Pérez y Brian Esequiel Arredondo —acusados como autores principales— y Enzo Pérez, Alfredo Monteleone y Braian Álvarez Cuello, alias “El Batería Baja”, como partícipes secundarios. Los tres primeros habrían ingresado armados a la casa, incluyendo al que efectuó el disparo que dejó al empresario en grave estado.