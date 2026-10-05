Pocito: le robaron la bicicleta a punta de arma blanca y detuvieron a un conocido delincuente

La inseguridad volvió a golpear en el departamento Pocito, donde una mujer de 52 años fue víctima de un violento asalto a mano armada perpetrado por dos delincuentes que le robaron su bicicleta. Uno de los sospechosos, con frondosos antecedentes en el ambiente delictivo, fue capturado por personal policial a los pocos minutos.
El episodio delictivo se registró en el interior del barrio Teresa de Calcuta, específicamente en las inmediaciones de la calle Picasso y Construcción. De acuerdo con el relato brindado en la denuncia, la víctima circulaba a bordo de su rodado cuando, al cruzar las vías e ingresar a la barriada, fue interceptada sorpresivamente por dos sujetos.
Forcejeo, amenazas y fuga
Los malvivientes la tiraron violentamente de la bicicleta y se desató un forcejeo. Mientras uno de ellos intentaba arrancársela por la fuerza, el cómplice extrajo un arma blanca (cuchillo) para intimidarla. Con la víctima amenazada, lograron consumar el robo y emprendieron la huida a pie llevándose el rodado hacia el sector sur.
Inmediatamente, la damnificada dio aviso a las autoridades, y el operador del CISEM emitió una alerta general informando sobre la sustracción. Desde el centro de monitoreo se precisó que los autores individualizados con los alias de "Jeremías" y "Chancho Peludo" vestían prendas de color morado y blanco respectivamente, y huían hacia el sur.
Rápido accionar y detención
Con los datos filiatorios y las descripciones de la vestimenta aportadas por las cámaras y los testigos, efectivos policiales lograron ubicar en las inmediaciones a uno de los sospechosos.
Al identificarlo, los uniformados constataron que se trataba de un sujeto ampliamente conocido en la zona y en el ámbito delictivo: Olmos Ruiz, de 21 años, apodado "Chancho Peludo". El sospechoso fue aprehendido en el acto y puesto a disposición de la justicia.
Por el hecho, se dio inmediata intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad, que ordenó las medidas de rigor para dar con el segundo involucrado y recuperar el rodado sustraído.