    • 5 de octubre de 2026 - 18:49

    Pocito: le robaron la bicicleta a punta de arma blanca y detuvieron a un conocido delincuente

    El hecho ocurrió en el interior del barrio Teresa de Calcuta. Dos delincuentes interceptaron a una mujer de 52 años y la amenazaron con un cuchillo para despojarla de su rodado.

    Foto: ilustrativa.

    Foto: ilustrativa.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La inseguridad volvió a golpear en el departamento Pocito, donde una mujer de 52 años fue víctima de un violento asalto a mano armada perpetrado por dos delincuentes que le robaron su bicicleta. Uno de los sospechosos, con frondosos antecedentes en el ambiente delictivo, fue capturado por personal policial a los pocos minutos.

    Leé además

    El Aeroclub San Juan volverá a abrir sus puertas para que los sanjuaninos disfruten de distintas actividades.

    El Aeroclub San Juan abre sus puertas con exhibición aérea, vuelos de bautismo y una gran feria local
    modifican el horario de cierre de la expo innova cuyo 2026 debido al alerta meteorologica

    Modifican el horario de cierre de la Expo Innova Cuyo 2026 debido al alerta meteorológica

    El episodio delictivo se registró en el interior del barrio Teresa de Calcuta, específicamente en las inmediaciones de la calle Picasso y Construcción. De acuerdo con el relato brindado en la denuncia, la víctima circulaba a bordo de su rodado cuando, al cruzar las vías e ingresar a la barriada, fue interceptada sorpresivamente por dos sujetos.

    Forcejeo, amenazas y fuga

    Los malvivientes la tiraron violentamente de la bicicleta y se desató un forcejeo. Mientras uno de ellos intentaba arrancársela por la fuerza, el cómplice extrajo un arma blanca (cuchillo) para intimidarla. Con la víctima amenazada, lograron consumar el robo y emprendieron la huida a pie llevándose el rodado hacia el sector sur.

    Inmediatamente, la damnificada dio aviso a las autoridades, y el operador del CISEM emitió una alerta general informando sobre la sustracción. Desde el centro de monitoreo se precisó que los autores individualizados con los alias de "Jeremías" y "Chancho Peludo" vestían prendas de color morado y blanco respectivamente, y huían hacia el sur.

    Rápido accionar y detención

    Con los datos filiatorios y las descripciones de la vestimenta aportadas por las cámaras y los testigos, efectivos policiales lograron ubicar en las inmediaciones a uno de los sospechosos.

    Al identificarlo, los uniformados constataron que se trataba de un sujeto ampliamente conocido en la zona y en el ámbito delictivo: Olmos Ruiz, de 21 años, apodado "Chancho Peludo". El sospechoso fue aprehendido en el acto y puesto a disposición de la justicia.

    Por el hecho, se dio inmediata intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad, que ordenó las medidas de rigor para dar con el segundo involucrado y recuperar el rodado sustraído.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El curso contempla 21 saltos distribuidos en ocho niveles y una duración aproximada de entre tres y cuatro meses.

    San Juan abre un curso de paracaidismo con 21 saltos y certificación internacional

    dos procedimientos policiales terminaron con motos secuestradas en chimbas y pocito

    Dos procedimientos policiales terminaron con motos secuestradas en Chimbas y Pocito

    un apostador sanjuanino gano mas de $9 millones en el quini 6

    Un apostador sanjuanino ganó más de $9 millones en el Quini 6

    asaltaron a un conductor de didi y le robaron la moto, pero la policia la recupero minutos despues

    Asaltaron a un conductor de DiDi y le robaron la moto, pero la Policía la recuperó minutos después