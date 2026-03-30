    • 30 de marzo de 2026 - 17:28

    Polémica en un colegio: alumnos simularon un fusilamiento para presentar su buzo de egresados

    Ocurrió en el Colegio Gartenstadt durante el horario escolar y contó con autorización de las autoridades. Generó polémica y fuerte repudio por el contenido.

    Polémica en un colegio: alumnos simularon un fusilamiento para presentar su buzo de egresados

    Polémica en un colegio: alumnos simularon un fusilamiento para presentar su buzo de egresados

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una escena tan inesperada como inquietante y polémica ocurrió en el Colegio Gartenstadt de El Palomar. El video desató una ola de cuestionamientos en la comunidad educativa. En pleno horario de clases, alumnos de quinto año protagonizaron una controvertida puesta en escena para presentar su buzo de egresados: simularon un fusilamiento en el patio de la institución.

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    La secuencia quedó registrada en videos que los propios estudiantes filmaron y difundieron. En las imágenes se observa cómo varios chicos caminan por los pasillos de la escuela con pasamontañas en la cara y entran a un aula, generando sorpresa entre sus compañeros.

    Pero la situación fue aún más grave cuando, ya en el patio, los alumnos simularon portar armas de fuego y apuntaron hacia un grupo de compañeros que estaban arrodillados en fila.

    De fondo, un audio con detonaciones marcó el clímax de la representación. Uno a uno, los estudiantes cayeron al suelo, recreando el momento de un fusilamiento.

    Las imágenes no tardaron en viralizarse y provocar una ola de repudio. Padres, docentes y usuarios en redes sociales cuestionaron no solo la elección de una temática violenta para una instancia tradicionalmente festiva, sino también el contexto en el que se llevó a cabo.

    Es que, según informó el canal C5N, la actividad no solo se llevó a cabo en pleno horario de clases sino que además habría contado con la autorización de las autoridades del colegio.

    Asesinato en un colegio de Santa Fe

    Lo cierto es que todo se da en medio del conmocionante caso ocurrido en Santa Fe donde un alumno ingresó a un colegio con una escopeta, mató a un alumno de 13 años y hirió a otros tres.

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