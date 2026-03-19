Por un "rito de bautismo" excesivo, nueve hockistas al borde de la imputación por abuso sexual

Luego que de la Procuración dictaminara que existe delito en el polémico caso de las nueve hockistas del Club Alemán que realizaron un "rito de bautismo" a jugadoras menores de edad , la causa ha dado un nuevo paso adelante y todo estaría listo para que las sospechosas sean imputadas.

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Es que ahora la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual ha precisado cuál es el delito sobre el que debe avanzar, luego de solicitar instrucciones al fiscal jefe que supervisa la causa.

La causa es tramita actualmente por el fiscal Mauro Perasi, quien solicitó instrucciones al fiscal jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos Alejandro Iturbide, luego de que la jefa de Delitos Sexuales se apartara de caso. Pues bien, Perasi preguntó si correspondía imputar a las deportistas por abuso sexual y por lesiones graves (psicológicas), tal como lo solicitaban los abogados de la joven denunciante, los letrados Lucas Lecour y Francisco Machuca.

Iturbide indicó que la calificación legal debe ser “abuso sexual simple agravado por ser cometido por dos o más personas” y debe desecharse las lesiones porque son absorbidas por la figura del abuso. Es decir que el abuso contiene necesariamente las lesiones.

Además, sostuvo que las situaciones denunciadas –la utilización de embutidos y de profilácticos con sustancias blanquecinas- son “actos impúdicos que implican el uso de cuerpo de la víctima con un claro sentido sexual más allá de la existencia de un contacto físico”.

Tras considerar que sería una conducta abusiva aun dentro de práctica naturalizada en el ámbito deportivo, subrayó que “las denunciadas tenían conocimiento del contenido sexual y tuvieron la voluntad a cabo aun cuando fuera para realizar una broma”.

Al considerar el contexto del caso, indicó que existió una asimetría entre la denunciante -16 años- y las denunciadas –mujeres de 23 a 29 años a las que admiraba por jugar en primera división a que la denunciante aspiraba a ingresar- lo que puede entenderse como “una relación de poder”.

El "rito de bautismo" que sobrepasó todos los límites

Inicialmente los padres de la adolescente presentaron un escrito a las autoridades de club solicitando algún tipo de sanción para las jugadoras, pero inesperadamente, la institución presenta una denuncia penal sobre el polémico acto de iniciación, ocurrido el 20 de abril de 2023 en un baño del club Alemán, cuando el primer equipo femenino estaba jugando un torneo regional y concentraba en las instalaciones que la institución tiene en Las Cañas, Guaymallén.

La denunciante (tenía en ese momento 16 años y hoy es mayor de edad) jugaba en ese club desde los 8 años, capitaneando algunos equipos de distintas divisiones inferiores. En ese momento formaba parte de la Quinta y, por sus habilidades, fue convocada para la Primera. Además, era entrenadora de las niñas de la Novena.

Según la denuncia, la velada iniciática arrancó cuando la capitana de la Primera fue a buscar a las menores diciéndoles que todo estaba listo en el baño de la institución. Luego las hicieron formar fila en la puerta y las hicieron pasar de a una. Después, otra jugadora les dijo a las niñas que se desnudaran, quedando sólo con bombachas o bien con las calzas.

Otra adulta les dijo que tenían 30 segundos para ponerse una suerte de "top creativo", que no era otra cosa que cubrirse los senos con papeles u hojas de árboles sujetadas con cinta Scotch. Las órdenes habrían sido dadas por al menos cuatro adultas –algunas profesionales, todas identificadas con sus nombres y apellido- y habrían sido 6 las que participaron del hecho.

En ese momento, una de las adolescentes le dijo a otra jugadora que hicieran lo que quisieran, pero " no nos graben", suplicó, algo que finalmente habría ocurrido.

Luego, otras tres jugadoras se encargaron de vendarles los ojos con toallitas femeninas. Repentinamente, una chica que tiene fobia a los peces, sintió olor a atún y comenzó a llorar. Después les ordenaron que se pusieran "en cuatro patas" y fueran hacia otra parte de los baños. Entonces, una mayor dijo: "Ponete en cuatro patas y mordé este hueso; sos un perro", mientras otras hacían comentarios de índole sexual en relación a la posición de las menores, entre risas y comentarios humillantes.

Siempre según la denuncia, una de las jugadoras adultas comenzó a frotarles ají picante en los labios y la denunciante le dijo varias veces que no lo hiciera porque tenía una reacción alérgica. Pero la maniobra siguió, a pesar del llanto de la adolescente, mientras otras le refregaban por el cuerpo una mezcla "asquerosa".

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Qué dijo la denunciante sobre las hockistas imputadas

La joven explicó a Los Andes que, en ese momento "yo estaba muy incómoda con la situación. Me sentí vulnerable, humillada, y sentí tanto miedo de que ellas reaccionaran mal si les decía que me quería ir”.

Pero la particular "bienvenida" continuó. "A la cuenta de tres, griten gol, pero con mucha emoción", fue la consigna siguiente. Cuando las chicas lo hicieron, les habrían introducido salchichas en la boca. Una joven cayó al piso y otra cerró la boca, pero igual se les suministraron los embutidos.

Mientras seguían siendo untadas por una sustancia viscosa, una de las presuntas festejantes le introdujo a la denunciante una morcilla entre la calza y bombacha.

Luego vino la etapa de decoloración de pelos, que dejaron como saldo ardor y quemaduras, pero al menos se les permitió sacarse "las vendas". Pero antes, y tras llevarlas a las duchas, una jugadora "de Primera" le dio a probar a la joven una sustancia que ella cree que fue yogur rancio o con ajo. Luego le tiraron ese yogur en el cuerpo y una le arrojó un profiláctico diciéndole que esa sustancia blanca "venía de ahí".

Ya en ese momento, por la humedad, a la joven se le había desprendido el "top creativo" y quedó desnuda de la cintura hacia arriba, "pero a pesar de avisar, siguieron filmando". Por último, las dejaron bañarse.

Al día siguiente una madre escuchó en el baño de un estadio que dos jugadoras comentaban sobre "la bienvenida" diciendo que se les había ido la mano, por lo que el asunto comenzó a comentarse de boca en boca y de teléfono a teléfono.