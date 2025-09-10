Qué dicen los compañeros de la niña atrincherada con un arma Algunos contaron que la alumna de segundo año reclamaba poder hablar con una profesora.

La menor de 14 años que fue armada a la escuela Marcelino Blanco, de La Paz, y se atrincheró en el interior, habría sido víctima sistemática de maltratos, según contaron algunos de sus compañeros.

Algunos contaron que la alumna reclamaba poder hablar con la profesora Raquel, de Matemáticas.

Además, indicaron que la niña es muy tranquila, de poco hablar, no es peleadora, no tiene muchas amistades y le hacían burla por alguna particularidad en el habla, en la forma simple de vestir y en que tiene cejas muy pobladas.

Por Enrique Pfaab – Diario Los Andes.-