    • 30 de marzo de 2026 - 21:34

    Racismo en Brasil: liberan a la abogada tras pagar fianza de US$18 mil

    El caso de racismo en Brasil da un giro: la abogada Agostina Páez podrá volver al país tras pagar una fianza y quedar sin restricciones.

    La abogada argentina Agostina Páez, acusada de racismo, podrá volver al país tras pagar una fianza.

    La abogada argentina Agostina Páez, acusada de racismo, podrá volver al país tras pagar una fianza.

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    El caso de racismo en Brasil que involucra a la abogada Agostina Páez tuvo un giro clave en las últimas horas. La Justicia le otorgó el habeas corpus y podrá regresar a la Argentina, luego de pagar una fianza cercana a los US$18 mil, lo que implica el levantamiento de varias restricciones impuestas durante el proceso.

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    Racismo en Brasil: qué resolvió la Justicia

    La decisión judicial en el caso de racismo en Brasil fue tomada por un tribunal de Río de Janeiro, que aceptó el habeas corpus presentado por la defensa de Páez. De esta manera, se le retirará la tobillera electrónica y se le devolverá el pasaporte, habilitando su regreso al país.

    El monto fijado como condición es de 97 mil reales, equivalente a unos US$18 mil, cifra que deberá abonar para concretar su salida de Brasil. La resolución llegó antes de lo previsto, ya que existía la posibilidad de que el fallo se postergara algunos días más.

    Condiciones para su regreso a la Argentina

    A pesar de la flexibilización, la causa judicial sigue en curso y no hay sentencia definitiva. Por eso, la abogada deberá mantener contacto permanente con la Justicia brasileña y cumplir con ciertas condiciones mientras avanza el proceso.

    Entre ellas, se incluye fijar un domicilio en Argentina, que sería en Santiago del Estero, además de cumplir con los requerimientos judiciales que puedan surgir.

    El descargo de la abogada

    En una audiencia reciente, Páez aseguró que siempre dijo la verdad durante el proceso y expresó su arrepentimiento por lo ocurrido. “Fue la peor experiencia de mi vida”, sostuvo ante la prensa.

    También remarcó que su principal objetivo es regresar al país y reencontrarse con su familia, dejando atrás un episodio que generó fuerte repercusión tanto en Brasil como en Argentina.

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