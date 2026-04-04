    • 4 de abril de 2026 - 18:50

    Rawson: cayó con una cortadora de fiambre robada y fue condenado por encubrimiento

    Un hombre fue detenido con una cortadora robada en Rawson y condenado por encubrimiento. El equipo fue recuperado y devuelto a su dueña.

    La cortadora de fiambre robada fue recuperada en el marco del caso de encubrimiento en Rawson.

    La cortadora de fiambre robada fue recuperada en el marco del caso de encubrimiento en Rawson.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hecho policial con un elemento poco habitual tuvo resolución en Rawson, donde un hombre fue detenido con una cortadora de fiambre robada y terminó condenado por encubrimiento. El caso se esclareció rápidamente tras el hallazgo del equipo y la denuncia de la propietaria del comercio afectado.

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    El acusado fue detenido tras un robo en Rawson y condenado a prisión efectiva.

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    Encubrimiento en Rawson: un caso con un objeto poco común

    El hecho ocurrió el pasado miércoles, 1 de abril, cuando Emanuel Alexander Ruiz fue interceptado en inmediaciones de Villa Estornell, en el departamento Rawson. Según fuentes judiciales, el hombre tenía en su poder una cortadora de fiambre marca Fadeco de color plateado.

    Minutos más tarde, se determinó que el equipo había sido sustraído de un local comercial del rubro avícola, ubicado en la misma zona. La propietaria del negocio realizó la denuncia y posteriormente reconoció el artefacto como de su propiedad, lo que permitió avanzar en la causa.

    El elemento, además de ser poco frecuente en este tipo de hechos, fue recuperado en buen estado y restituido a su dueña tras el reconocimiento formal, cerrando así el circuito delictivo en pocas horas.

    En tanto, en la audiencia realizada este sábado 4 de abril a las 11:30, se acordó que Ruiz cumpla una pena de siete meses de prisión efectiva, además de ser declarado reincidente.

    La condena corresponde al delito de encubrimiento por receptación sospechosa, contemplado en el artículo 277 inciso 1° C del Código Penal. Esto implica que no se lo consideró autor del robo, sino responsable de tener en su poder un objeto robado con conocimiento o sospecha de su origen ilícito.

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