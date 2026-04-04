Rawson: cayó con una cortadora de fiambre robada y fue condenado por encubrimiento

Un hombre fue detenido con una cortadora robada en Rawson y condenado por encubrimiento. El equipo fue recuperado y devuelto a su dueña.

La cortadora de fiambre robada fue recuperada en el marco del caso de encubrimiento en Rawson.

Un hecho policial con un elemento poco habitual tuvo resolución en Rawson, donde un hombre fue detenido con una cortadora de fiambre robada y terminó condenado por encubrimiento. El caso se esclareció rápidamente tras el hallazgo del equipo y la denuncia de la propietaria del comercio afectado.

Encubrimiento en Rawson: un caso con un objeto poco común El hecho ocurrió el pasado miércoles, 1 de abril, cuando Emanuel Alexander Ruiz fue interceptado en inmediaciones de Villa Estornell, en el departamento Rawson. Según fuentes judiciales, el hombre tenía en su poder una cortadora de fiambre marca Fadeco de color plateado.

Minutos más tarde, se determinó que el equipo había sido sustraído de un local comercial del rubro avícola, ubicado en la misma zona. La propietaria del negocio realizó la denuncia y posteriormente reconoció el artefacto como de su propiedad, lo que permitió avanzar en la causa.

El elemento, además de ser poco frecuente en este tipo de hechos, fue recuperado en buen estado y restituido a su dueña tras el reconocimiento formal, cerrando así el circuito delictivo en pocas horas.

En tanto, en la audiencia realizada este sábado 4 de abril a las 11:30, se acordó que Ruiz cumpla una pena de siete meses de prisión efectiva, además de ser declarado reincidente.