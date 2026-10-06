Rawson: golpeó a un vecino con dos tablas, una tenía un clavo y quedó preso

Un violento episodio ocurrido en Rawson terminó con una condena de prisión efectiva para Emanuel Caballero, quien atacó a un vecino utilizando dos tablas de madera , una de ellas con un clavo, y llegó a amenazarlo de muerte.

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El hecho ocurrió el 3 de octubre de 2026 , alrededor de las 15:04, en la vereda sur de calle República del Líbano, frente a la vivienda de Osvaldo Roberto Olivera, en el Barrio Victoria. La víctima se encontraba realizando reparaciones en su camión Mercedes Benz de color naranja cuando Caballero comenzó a insultarlo y le manifestó que le iba a robar la casa .

La situación rápidamente escaló. Según la investigación, Caballero se dirigió hacia una acequia cercana, tomó dos tablas de madera y regresó hasta donde estaba Olivera. Con esos elementos comenzó a golpearlo mientras le gritaba “te voy a matar” .

Uno de los elementos utilizados durante el ataque tenía un clavo en su parte superior, lo que incrementó la peligrosidad de la agresión. Como consecuencia de los golpes, Olivera sufrió lesiones visibles en el antebrazo izquierdo y un corte en la zona baja del mentón , a la altura de la barbilla.

La agresión fue presenciada por María Elena Torres , esposa de Olivera, quien intervino para separar a ambos hombres. Después de que la mujer logró interponerse, Caballero dejó de atacar a la víctima y se retiró hacia su domicilio.

Minutos después, personal de la Comisaría 24ª, que realizaba recorridas de prevención y seguridad, tomó conocimiento de lo ocurrido y se dirigió hasta el domicilio del agresor, ubicado también sobre calle República del Líbano, en el Barrio Victoria.

Los efectivos encontraron a Caballero en la puerta del cierre perimetral de la vivienda y procedieron a su aprehensión a las 15:24, apenas 20 minutos después del ataque.

La causa estuvo a cargo del fiscal Fernando Bonomo, con la intervención de la ayudante fiscal Lucía Escudero. En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, la calificación fue ajustada a lesiones leves.

Finalmente, Caballero fue condenado a dos meses de prisión de cumplimiento efectivo, con declaración de reincidencia y prisión preventiva.