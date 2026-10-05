Rawson: un jubilado sorprendió a un ladrón robando los parlantes de su auto

Un nuevo episodio de inseguridad se registró en el departamento Rawson, donde un hombre de 72 años logró frustrar parcialmente un robo gracias a la rápida advertencia de una vecina y el posterior accionar policial. El delincuente terminó detenido y quedó vinculado a un legajo bajo el sistema de Flagrancia.
El hecho ocurrió sobre la calle Doctor Ortega, en su intersección con calle Rivadavia. De acuerdo con la información policial, la víctima un vecino de 72 años domiciliado en el barrio UTA se encontraba en el interior de su vivienda cuando fue alertado por una vecina del barrio Progreso Sarmiento 1, quien le advirtió que un desconocido había forzado y abierto el baúl de su automóvil para sustraerle pertenencias.
Rápida intervención y detención
Tras la alerta, personal policial acudió de inmediato al lugar del hecho. Con los datos aportados sobre las características del sospechoso y su dirección de huida, los efectivos realizaron un operativo preventivo en las inmediaciones.
A los pocos metros, los uniformados lograron interceptar a un sujeto identificado como Pérez, de 29 años. Al requisarlo, constataron que llevaba en su poder dos parlantes marca Sony de color negro con sus respectivas tapas, los cuales coincidían exactamente con los elementos que la víctima tenía instalados en el baúl de su rodado.
Procedimiento especial de Flagrancia
Tras recuperar los efectos sustraídos y corroborar la denuncia del damnificado, el delincuente quedó aprehendido en el lugar.
En el caso intervino el Fiscal de turno de la UFI Flagrancia, quien dispuso la inmediata detención del sospechoso y el inicio del procedimiento especial de flagrancia por el delito de robo en grado de tentativa, quedando a la espera de ser juzgado en los tribunales provinciales.